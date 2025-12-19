Трамп підписав оборонний бюджет США: яка допомога передбачена Україні

Президент США Дональд Трамп затвердив закон про оборонні витрати на 2026 фінансовий рік. Загальний його обсяг становить 901 мільярд доларів. У документі окремо закладено фінансування на підтримку України.

Про це повідомила пресслужба Білого дому. Йдеться про закон S.1071 — "Акт про національну оборону на 2026 фінансовий рік", який глава Білого дому підписав у четвер, 18 грудня. З моменту підписання документ набув чинності.

Читайте також: Трамп провів розмову з Путіним і Зеленським: про що говорили

Закон визначає порядок фінансування діяльності Міністерства оборони США, програм військового будівництва, а також ініціатив у сфері національної безпеки, що реалізуються за участі Міністерства енергетики та Державного департаменту. Крім того, він містить положення, спрямовані на покращення соціального забезпечення американських військовослужбовців, і розширює повноваження уряду для проведення реформ у галузях національної та міжнародної безпеки, торгівлі й судової системи.

Окремим пунктом передбачена допомога Україні: документ закладає 800 мільйонів доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці. Кошти планують виділяти рівними частинами — по 400 мільйонів доларів у 2026 та 2027 роках — на закупівлю американського озброєння для потреб Збройних сил України.

Нагадаємо, Трамп прокоментував результати переговорів між Україною та США у Флориді.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!