Очікується магнітна буря 3 рівня: прогноз на 19 грудня

У п’ятницю, 19 грудня, геомагнітна обстановка на Землі поступово стабілізується: рівень магнітної бурі знизиться до спокійного "зеленого" показника з К-індексом 3. Напередодні ж сонячна активність залишалася значно вищою.

Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби. Фахівці зазначають, що протягом попередньої доби швидкість сонячного вітру була підвищеною через вплив корональних дір на Сонці. Однак згодом потік заряджених частинок почав слабшати, що має призвести до нормалізації геомагнітних умов.

Водночас науковці застерігають: прогнози сонячної активності мають орієнтовний характер, адже ситуація може змінюватися досить швидко.

Лікарі нагадують, що зменшити негативний вплив магнітних коливань на самопочуття цілком реально. Для цього радять дотримуватися режиму сну, пити достатньо води, обирати легку їжу, а також обмежити алкоголь і надмірне споживання кави.

Нагадаємо, ми вже писали, чим може загрожувати Землі потужний спалах на Сонці.

