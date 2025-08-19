Як докупити страховий стаж до пенсії: пояснення ПФУ

Якщо людині бракує страхового стажу для виходу на пенсію, його можна "докупити". Для цього потрібно звернутися до податкової та укласти договір добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Стаж можна оплатити одноразово, внісши всю суму єдиного внеску за потрібний період. Про це нагадали у Головному управлінні Пенсійного фонду у Волинській області.

Мінімальний платіж за місяць має становити щонайменше подвійну суму мінімального страхового внеску. Оплата здійснюється протягом 10 днів після підписання договору. Якщо ж угоду укладено на рік або довше, є можливість сплачувати внески поступово, але не менше ніж 1760 гривень щомісяця.

Водночас є певні обмеження. Неможливо "докупити" стаж за періоди до 2004 року. Оплатити можна лише ті місяці, коли людина не працювала офіційно і не була зареєстрована як ФОП. Також не підлягають оплаті періоди, коли громадяни мали пільги зі сплати єдиного внеску, але не скористалися ними.

Такий механізм дозволяє компенсувати відсутні роки й отримати право на призначення пенсії.

