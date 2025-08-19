Можно брать даже с большим пробегом: рейтинг самых надежных бензиновых кроссоверов

Многие водители опасаются подержанных автомобилей с пробегом более 150–200 тысяч километров, считая, что такие машины уже утратили свою надежность. Но среди кроссоверов есть модели, которые способны демонстрировать выносливость даже после значительного пробега.

Их силовые агрегаты, трансмиссия и ходовая часть рассчитаны на длительную эксплуатацию, а расходы на техническое обслуживание остаются вполне приемлемыми. Специалисты собрали пять моделей, которые считаются наиболее надежными среди бензиновых кроссоверов и подходят для покупки даже с большим пробегом, пишет SUVNews.

1. Toyota RAV4

RAV4 – это один из эталонов надежности среди кроссоверов. Его атмосферные бензиновые двигатели славятся необычайной живучестью, а трансмиссия – простотой конструкции и впечатляющим ресурсом. Подвеска спроектирована так, чтобы достойно справляться с особенностями украинских дорог. Даже после 250 тысяч километров пробега этот автомобиль остается на ходу и готов к новым вызовам.

2. Honda CR-V

Этот кроссовер стабильно попадает в рейтинги самых надежных автомобилей. CR-V отличается надежным бензиновым мотором, неприхотливой автоматической трансмиссией и высоким уровнем сборки. Даже после длительного использования эта модель остается разумным выбором для тех, кто ценит долговечность и комфорт.

3. Mazda CX-5

Данный автомобиль имеет не только привлекательный внешний вид, но и надежные бензиновые двигатели SkyActiv, которые славятся своей экономичностью и выносливостью. Эти моторы редко создают проблемы, а пробег более 200 000 км не составляет труда – при условии регулярного технического обслуживания.

4. Hyundai Tucson

Этот корейский SUV приобрел широкую популярность в своем сегменте благодаря проверенным бензиновым двигателям и недорогим комплектующим. Модель Tucson демонстрирует высокую выносливость даже при значительных пробегах, а расходы на обслуживание и ремонт остаются вполне приемлемыми.

5. Nissan X-Trail

Данный кроссовер известен своей простой конструкцией и долговечными бензиновыми моторами. При условии регулярного обслуживания X-Trail способен без проблем преодолеть более 300 тысяч километров. Важно только обратить внимание на состояние трансмиссии – лучше выбрать модель с традиционной автоматической коробкой или тщательно проверить вариатор.

Если планируете приобрести бензиновый кроссовер с пробегом, обратите внимание на эти проверенные варианты. Они зарекомендовали себя как чрезвычайно надежные, способные без существенных проблем преодолевать дистанции – даже более нескольких сотен тысяч километров. При условии обдуманного выбора, такая покупка может стать удачной инвестицией на долгие годы.

