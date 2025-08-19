Льготный проезд по железной дороге для пенсионеров: чем скидки украинцы 60+

В Украине льготный проезд по железной дороге в 2025 году сохраняется только для отдельных категорий граждан. У пенсионеров есть скидки, однако они ограничиваются только пригородными перевозками.

Согласно приказу об изменениях правил перевозки железнодорожным транспортом, люди в возрасте от 60 лет могут бесплатно пользоваться только пригородными электричками, предъявив пенсионное удостоверение. В скоростных электропоездах и поездах дальнего сообщения придется оплачивать полную стоимость билета — никаких скидок для этой категории пассажиров там не предусмотрено. В городах пенсионеры продолжают иметь право бесплатно пользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами, однако метро и такси остаются исключением.

Льготы на ж/д транспорт также распространяются на другие категории граждан. Да, многодетные семьи получают право на безвозмездный проезд детей в пригородных электричках. Студенты дневной формы обучения пользуются 50-процентной скидкой на билеты в плацкартных вагонах поездов дальнего сообщения, региональных поездах (2-3 класс) и на электричках, но только при наличии студенческого билета. Люди с инвалидностью могут бесплатно ездить по пригородным электропоездам, а с 1 октября по 15 мая имеют право на пол цены в поездах дальнего сообщения. Льготы распространяются и на лиц, сопровождающих людей с инвалидностью I группы.

Ветераны и участники боевых действий также имеют право на бесплатный проезд по электричкам, а раз в два года им предоставляется бесплатное место в поездах дальнего сообщения (туда и обратно) или 50% скидка на билет один раз в год.

Дополнительно воспользоваться правом на бесплатный проезд в пригородных электричках могут пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и члены их семей, ветераны Второй мировой войны, военные пенсионеры, инвалиды войны, родители погибших военнослужащих, а также дети-сироты и лишенные родительской опеки.

