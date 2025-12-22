Землю накрыла магнитная буря 4 уровня: прогноз на 22 декабря

В ближайшее время Украину снова накроет мощная магнитная буря. Уже 22 декабря прогнозируется новый всплеск солнечной активности: Украину покроет очередная магнитная буря силой до 4 баллов.

Об этом сообщает сервис Meteoagent. На таком уровне буря удерживалась и 18 декабря. 19 декабря показатели колебались – активность то снижалась до 4 баллов, то снова усиливалась.

По данным Meteoprog, за последние сутки на Солнце зафиксировали пять вспышек классов C и B. Также сообщается, что в ближайшее время возможны новые солнечные вспышки класса M — вероятность их возникновения составляет около 15%. Вероятность мощных вспышек класса X оценивается на уровне 1%. Сейчас на Солнце наблюдают 12 активных пятен.

Специалисты отмечают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Предварительные предупреждения о таких явлениях позволяют контролировать риски сердечно-сосудистых осложнений, в частности инфарктов и инсультов, в периоды повышенной солнечной активности.

Как магнитные бури влияют на человека

Во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут ощущать ухудшение самочувствия. Среди наиболее распространенных симптомов:

головные боли;

головокружение;

тошнота;

дискомфорт или боль в области сердца;

общая слабость и сонливость;

боли в спине и суставах;

колебания АД;

обострение хронических заболеваний.

Как уменьшить влияние магнитной бури

Чтобы облегчить состояние во время магнитной бури и в предшествующие дни, специалисты советуют соблюдать простые правила здорового образа жизни. В частности, следует ограничить употребление жирной, жареной, острой и тяжелой пищи, предпочитая овощи, сезонные фрукты, рыбу и орехи.

Также рекомендуется отказаться от алкоголя, кофе и курения, заменив их травяными чаями. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, умеренная физическая активность и регулярное проветривание помещений.

Магнитная буря – это нарушение геомагнитного поля Земли, которое может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Она возникает в результате взаимодействия потоков солнечного ветра с магнитосферой планеты. Такие явления способны влиять на работу электронных систем, связи и навигации, а также могут отражаться на самочувствии людей. Несмотря на отсутствие однозначных научных выводов о влиянии магнитных бурь на здоровье, многие отмечают ухудшение состояния во время периодов повышенной солнечной активности.

