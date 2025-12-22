Землю накрила магнітна буря 4 рівня: прогноз на 22 грудня

Найближчим часом Україну знову накриє потужна магнітна буря. Уже 22 грудня прогнозується новий сплеск сонячної активності: Україну накриє чергова магнітна буря силою до 4 балів.

Про це повідомляє сервіс Meteoagent. На такому рівні буря утримувалася і 18 грудня. 19 грудня показники коливалися — активність то знижувалася до 4 балів, то знову посилювалася.

За даними Meteoprog, протягом останньої доби на Сонці зафіксували п’ять спалахів класів C і B. Також повідомляється, що найближчим часом можливі нові сонячні спалахи класу M — імовірність їх виникнення становить близько 15%. Ймовірність потужних спалахів класу X оцінюється на рівні 1%. Наразі на поверхні Сонця спостерігають 12 активних плям.

Фахівці наголошують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Завчасні попередження про такі явища дають змогу контролювати ризики серцево-судинних ускладнень, зокрема інфарктів та інсультів, у періоди підвищеної сонячної активності.

Як магнітні бурі впливають на людину

Під час геомагнітних збурень деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Серед найпоширеніших симптомів:

головний біль;

запаморочення;

нудота;

дискомфорт або біль у ділянці серця;

загальна слабкість і сонливість;

біль у спині та суглобах;

коливання артеріального тиску;

загострення хронічних захворювань.

Як зменшити вплив магнітної бурі

Щоб полегшити стан під час магнітної бурі та в дні, що їй передують, фахівці радять дотримуватися простих правил здорового способу життя. Зокрема, варто обмежити вживання жирної, смаженої, гострої та важкої їжі, надаючи перевагу овочам, сезонним фруктам, рибі та горіхам.

Також рекомендується відмовитися від алкоголю, кави та куріння, замінивши їх трав’яними чаями. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, помірна фізична активність і регулярне провітрювання приміщень.

Магнітна буря — це порушення геомагнітного поля Землі, яке може тривати від кількох годин до кількох днів. Вона виникає внаслідок взаємодії потоків сонячного вітру з магнітосферою планети. Такі явища здатні впливати на роботу електронних систем, зв’язку та навігації, а також можуть позначатися на самопочутті людей. Попри відсутність однозначних наукових висновків щодо впливу магнітних бур на здоров’я, багато людей відзначають погіршення стану під час періодів підвищеної сонячної активності.

