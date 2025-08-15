Позаплановий перерахунок пенсій в Україні: хто з громадян може отримати доплати

В Україні щорічно здійснюється перегляд пенсійних нарахувань для всіх пенсіонерів – як тих, хто вже завершив трудову діяльність, так і тих, хто продовжує працювати. До кінця 2025 року деякі громадяни можуть розраховувати на додаткове збільшення виплат.

Мова йде про пенсіонерів, які залишаються активними на ринку праці. Їхні пенсії переглядаються щороку з 1 квітня, з урахуванням нового страхового стажу, який вони накопичили протягом роботи після виходу на пенсію, пише "24 Канал" з посиланням на ПФУ.

У 2025 році було здійснено оновлення пенсійних виплат для осіб пенсійного віку, які після призначення пенсії або її останнього перегляду продовжували працювати і на 1 березня мали щонайменше 24 місяці страхового стажу. Крім того, додаткові виплати отримали й ті пенсіонери, які на той момент мали менше двох років стажу, але з часу попереднього перерахунку або призначення пенсії минуло не менше двох років.

Пенсійний фонд здійснює перевірку факту працевлаштування пенсіонера та обчислює його страховий стаж за останні два роки. Якщо виявляються підстави для перегляду пенсії, доплати призначаються з 1 квітня.

Зазначимо, що ПФУ самостійно здійснює перерахунок пенсій для осіб, які продовжують працювати після виходу на пенсію. Подавати заяву чи звертатися до установи не потрібно – процес відбувається автоматично.

Перерахунок пенсії: коли потрібно діяти самостійно

Однак існують випадки, за яких пенсіонеру слід самостійно звернутися до Пенсійного фонду України з заявою про перегляд розміру пенсійних виплат.

Наприклад, якщо громадянин України вийшов на пенсію у вересні 2023 року, але продовжив працювати, то на 1 березня 2025 року він ще не має права на автоматичний перерахунок, адже не минуло два роки з моменту призначення пенсії.

Проте вже у вересні 2025 року, після завершення дворічного терміну, пенсіонер може ініціювати перерахунок самостійно, не чекаючи автоматичного підвищення у 2026 році. Це дозволяє отримати додаткові виплати раніше – вже у 2025 році.

Розмір доплат залежатиме від того, які показники будуть враховані: лише страховий стаж чи страховий стаж разом із заробітною платою.

"Сума підвищення для кожного пенсіонера індивідуальна, і оперативно дізнатися про її розмір можна, скориставшись кабінетом на вебпорталі Пенсійного фонду України",– зазначили у ПФУ.

Зауважимо, що доплата буде призначена лише за умови, що особа мала офіційне працевлаштування, а єдиний соціальний внесок сплачувався або роботодавцем, або самостійно.

