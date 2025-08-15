Внеплановый перерасчет пенсий в Украине: кто из граждан может получить доплаты

В Украине ежегодно осуществляется пересмотр пенсионных начислений для всех пенсионеров – как тех, кто уже завершил трудовую деятельность, так и тех, кто продолжает работать. До конца 2025 года некоторые граждане могут рассчитывать на дополнительное увеличение выплат.

Речь идет о пенсионерах, которые остаются активными на рынке труда. Их пенсии пересматриваются ежегодно с 1 апреля, с учетом нового страхового стажа, который они накопили в течение работы после выхода на пенсию, пишет "24 Канал" со ссылкой на ПФУ.

В 2025 году было осуществлено обновление пенсионных выплат для лиц пенсионного возраста, которые после назначения пенсии или ее последнего пересмотра продолжали работать и на 1 марта имели не менее 24 месяцев страхового стажа. Кроме того, дополнительные выплаты получили и те пенсионеры, которые на тот момент имели менее двух лет стажа, но со времени предыдущего перерасчета или назначения пенсии прошло не менее двух лет.

Пенсионный фонд осуществляет проверку факта трудоустройства пенсионера и рассчитывает его страховой стаж за последние два года. Если обнаруживаются основания для пересмотра пенсии, доплаты назначаются с 1 апреля.

Отметим, что ПФУ самостоятельно осуществляет перерасчет пенсий для лиц, которые продолжают работать после выхода на пенсию. Подавать заявление или обращаться в учреждение не нужно – процесс происходит автоматически.

Читайте также: Украинцы без трудового стажа все равно могут получить "пенсию": каков ее размер

Перерасчет пенсии: когда нужно действовать самостоятельно

Однако существуют случаи, при которых пенсионеру следует самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением о пересмотре размера пенсионных выплат.

Например, если гражданин Украины вышел на пенсию в сентябре 2023 года, но продолжил работать, то на 1 марта 2025 года он еще не имеет права на автоматический перерасчет, ведь не прошло два года с момента назначения пенсии.

Однако уже в сентябре 2025 года, после истечения двухлетнего срока, пенсионер может инициировать перерасчет самостоятельно, не дожидаясь автоматического повышения в 2026 году. Это позволяет получить дополнительные выплаты раньше – уже в 2025 году.

Размер доплат будет зависеть от того, какие показатели будут учтены: только страховой стаж или страховой стаж вместе с заработной платой.

"Сумма повышения для каждого пенсионера индивидуальна, и оперативно узнать о ее размере можно, воспользовавшись кабинетом на веб-портале Пенсионного фонда Украины", – отметили в ПФУ.

Отметим, что доплата будет назначена только при условии, что лицо имело официальное трудоустройство, а единый социальный взнос уплачивался либо работодателем, либо самостоятельно.

Раньше мы рассказывали, на сколько вырастут пенсии у украинцев в 2026 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !