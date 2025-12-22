Государственная поддержка украинцев с инвалидностью: какие выплаты и льготы будут в 2026 году

В Украине граждане с инвалидностью I, II и III групп имеют право на широкий список государственных выплат и социальных гарантий. Речь идет о финансовой поддержке, бесплатном медицинском обеспечении, льготном проезде, реабилитационных услугах и других видах помощи.

В то же время, значительная часть людей не проинформирована о всех доступных им возможностях и не пользуется ими в полном объеме. Редакция сайта Новости.LIVE. разъясняет, какие именно выплаты и льготы государство гарантирует людям с инвалидностью в 2026 году.

Пенсионные выплаты для людей с инвалидностью в 2026 году

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, лица с инвалидностью имеют право на пенсию, размер которой определяется в зависимости от группы инвалидности и имеющегося страхового стажа:

I группа - 100% пенсии по возрасту;

II группа - 90% пенсии по возрасту;

III группа – 50% пенсии по возрасту.

В страховой стаж засчитывается период с момента установления инвалидности до достижения человеком 60-летнего возраста. Пенсионные выплаты назначаются при наличии необходимого страхового стажа.

Социальные льготы для людей с инвалидностью в 2026 году

Кроме пенсионных выплат, закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" предусматривает ряд льгот и гарантий, среди которых:

первоочередное право на улучшение жилищных условий;

приоритетное пересечение государственной границы для лиц с инвалидностью I группы;

безвозмездное санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям;

право на внеочередное обслуживание в транспортных кассах I и II групп;

бесплатное обеспечение реабилитационными услугами, протезами, слуховыми аппаратами и другими техническими средствами;

бесплатный проезд в общественном транспорте (за исключением маршрутных такси) для лиц с инвалидностью I и II групп, а также детей с инвалидностью;

безвозмездное получение лекарств для получающих минимальную пенсию или социальную помощь, а также 50% скидка на медикаменты для лиц с инвалидностью I и II групп.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг

В большинстве случаев у людей с инвалидностью нет автоматических скидок на коммунальные услуги, однако могут оформить жилищную субсидию. Исключение являются лица с инвалидностью в результате войны — для них предусмотрено освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах 21 кв. м на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Дополнительные гарантии для людей с инвалидностью в результате войны

Лица, получившие инвалидность из-за войны войны, пользуются расширенным пакетом социальных льгот, в частности:

внеочередное зубное протезирование;

дополнительные 14 календарных дней оплачиваемого ежегодного отпуска;

первоочередное проведение капитального ремонта жилья;

регулярные медицинские осмотры и бесплатное обеспечение лекарством;

приоритетное получение земельных участков;

доступ к льготным кредитам на строительство или ремонт жилья;

обеспечение твердым топливом для зданий без централизованного отопления.

Кроме того, за людьми с инвалидностью в результате войны сохраняется рабочее место при сокращении штата, а больничные выплачиваются в размере 100% заработка независимо от страхового стажа.

