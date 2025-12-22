Державна підтримка українців з інвалідністю: які виплати та пільги матимуть у 2026 році

В Україні громадяни з інвалідністю I, II та III груп мають право на широкий перелік державних виплат і соціальних гарантій. Йдеться про фінансову підтримку, безоплатне медичне забезпечення, пільговий проїзд, реабілітаційні послуги та інші види допомоги.

Водночас значна частина людей не поінформована про всі доступні їм можливості й не користується ними в повному обсязі. Редакція сайту Новини.LIVE. роз’яснює, які саме виплати та пільги держава гарантує людям з інвалідністю у 2026 році.

Пенсійні виплати для людей з інвалідністю у 2026 році

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, особи з інвалідністю мають право на пенсію, розмір якої визначається залежно від групи інвалідності та наявного страхового стажу:

I група — 100% пенсії за віком;

II група — 90% пенсії за віком;

III група — 50% пенсії за віком.

До страхового стажу зараховується період від моменту встановлення інвалідності до досягнення людиною 60-річного віку. Пенсійні виплати призначаються за умови наявності необхідного страхового стажу.

Соціальні пільги для людей з інвалідністю у 2026 році

Окрім пенсійних виплат, закон "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" передбачає низку пільг і гарантій, серед яких:

першочергове право на поліпшення житлових умов;

пріоритетний перетин державного кордону для осіб з інвалідністю I групи;

безоплатне санаторно-курортне лікування за медичними показаннями;

право на позачергове обслуговування в транспортних касах для I та II груп;

безплатне забезпечення реабілітаційними послугами, протезами, слуховими апаратами та іншими технічними засобами;

безплатний проїзд у громадському транспорті (за винятком маршрутних таксі) для осіб з інвалідністю I та II груп, а також дітей з інвалідністю;

безоплатне отримання ліків для тих, хто отримує мінімальну пенсію або соціальну допомогу, а також 50% знижка на медикаменти для осіб з інвалідністю I та II груп.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг

У більшості випадків люди з інвалідністю не мають автоматичних знижок на комунальні послуги, однак можуть оформити житлову субсидію. Винятком є особи з інвалідністю внаслідок війни — для них передбачене звільнення від оплати житлово-комунальних послуг у межах 21 кв. м на одну людину та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Додаткові гарантії для людей з інвалідністю внаслідок війни

Особи, які отримали інвалідність через війну, користуються розширеним пакетом соціальних пільг, зокрема:

позачергове зубне протезування;

додаткові 14 календарних днів оплачуваної щорічної відпустки;

першочергове проведення капітального ремонту житла;

регулярні медичні огляди та безплатне забезпечення ліками;

пріоритетне отримання земельних ділянок;

доступ до пільгових кредитів на будівництво або ремонт житла;

забезпечення твердим паливом для будинків без централізованого опалення.

Крім того, за людьми з інвалідністю внаслідок війни зберігається робоче місце у разі скорочення штату, а лікарняні виплачуються в розмірі 100% заробітку незалежно від страхового стажу.

