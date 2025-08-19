Пільговий проїзд залізницею для пенсіонерів: чим мають знижки українці 60+

В Україні пільговий проїзд залізницею у 2025 році зберігається лише для окремих категорій громадян. Пенсіонери мають знижки, проте вони обмежуються лише приміськими перевезеннями.

Згідно з наказом про зміни до правил перевезення залізничним транспортом, люди віком від 60 років можуть безплатно користуватися лише приміськими електричками, пред’явивши пенсійне посвідчення. Натомість у швидкісних електропоїздах та поїздах далекого сполучення доведеться оплачувати повну вартість квитка — жодних знижок для цієї категорії пасажирів там не передбачено. У містах пенсіонери й далі мають право безплатно користуватися автобусами, трамваями й тролейбусами, однак метро й таксі залишаються винятком.

Пільги на залізничний транспорт також поширюються на інші категорії громадян. Так, багатодітні сім’ї отримують право на безоплатний проїзд дітей у приміських електричках. Студенти денної форми навчання користуються 50-відсотковою знижкою на квитки у плацкартних вагонах поїздів далекого сполучення, регіональних потягах (2–3 клас) та електричках, але лише за наявності студентського квитка. Люди з інвалідністю можуть безплатно їздити приміськими електропоїздами, а з 1 жовтня до 15 травня мають право на пів ціни у поїздах далекого сполучення. Пільги поширюються і на осіб, які супроводжують людей з інвалідністю І групи.

Ветерани та учасники бойових дій також мають право на безплатний проїзд електричками, а раз на два роки їм надається безоплатне місце у поїздах далекого сполучення (туди й назад) або 50% знижка на квиток один раз на рік.

Додатково скористатися правом на безплатний проїзд у приміських електричках можуть постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи та члени їхніх сімей, ветерани Другої світової війни, військові пенсіонери, інваліди війни, батьки загиблих військовослужбовців, а також діти-сироти й ті, хто позбавлений батьківського піклування.

