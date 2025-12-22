Армія рф атакувала Одесу дронами: є пошкодження критичної інфраструктури та поранений (фото)

У ніч на 22 грудня Одеса зазнала двох атак ворожих безпілотників. Унаслідок ударів було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та житлову забудову, постраждав чоловік.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, через нічні обстріли зафіксовано пошкодження одного з об’єктів критичної інфраструктури, що призвело до тимчасового знеструмлення частини району міста.

Також внаслідок вибухів осколкових поранень зазнав 30-річний чоловік. Потерпілого госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу.

Окрім цього, ударною хвилею було вибито вікна в одному з житлових будинків.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

