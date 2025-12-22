Вантажний потяг зійшов з рейок на Житомирщині: є поранені (фото)

Поблизу Коростеня в Житомирській області зійшов з рейок вантажний поїзд. Унаслідок інциденту є постраждалі, а в русі пасажирських поїздів запроваджено тимчасові зміни.

Про це повідомила "Укрзалізниця" у своїх соціальних мережах. У компанії зазначили, що причини аварії вантажного складу наразі встановлюються. За попередньою інформацією, через так званий "негабарит" на суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда №45/46 сполученням Харків – Ужгород була змушена застосувати екстрене гальмування. У результаті з рейок зійшов локомотив пасажирського поїзда.

Під час інциденту одна пасажирка поїзда Харків – Ужгород зазнала порізів уламками скла. Медичну допомогу їй надали безпосередньо на місці. Водночас травмувалися члени бригади вантажного поїзда — машиніст і його помічник, яких госпіталізували.

"Укрзалізниця" також повідомила про значні затримки та зміну маршрутів низки поїздів. Зокрема, поїзд Харків – Ужгород рухатиметься із суттєвим запізненням: його відвели на сусідню станцію та спрямували об’їзним маршрутом.

Частину пасажирських поїздів перенаправили через Шепетівку, Козятин і Фастів. Очікується, що затримки в їхньому русі сягатимуть щонайменше трьох годин.

Замість Коростеня через Фастів курсують такі поїзди:

№1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта

№44/50 Івано-Франківськ – Черкаси

№92 Львів – Київ

№30 Ужгород – Київ

№8/150 Чернівці – Київ

№52 Перемишль – Київ

№68/20 Варшава, Холм – Київ

№108 Солотвино – Київ

Як виняток, поїзд №98 Ковель – Київ пропустять через Житомир, що дозволить скоротити час його затримки.

Крім того, на станції Шепетівка організували пересадку пасажирів на приміський шатл у напрямку Коростеня, а також у зворотному напрямку.

