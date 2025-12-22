Грузовой поезд сошел с рельсов в Житомирской области: есть раненые (фото)

Вблизи Коростеня в Житомирской области сошел с рельсов грузовой поезд. В результате инцидента есть пострадавшие, а в движении пассажирских поездов введены временные изменения.

Об этом сообщила " Укрзализныця " в своих социальных сетях.

В компании отметили, что причины аварии грузового состава устанавливаются. По предварительной информации, из-за так называемого "негабарита" на смежном пути локомотивная бригада пассажирского поезда №45/46 сообщением Харьков – Ужгород была вынуждена применить экстренное торможение. В результате с рельсов сошел локомотив пассажирского поезда.

Во время инцидента одна пассажирка поезда Харьков – Ужгород получила порезы обломками стекла. Медицинскую помощь ей оказали прямо на месте. В то же время, травмировались члены бригады грузового поезда — машинист и его помощник, которых госпитализировали.

"Укрзализныця" также сообщила о значительных задержках и изменении маршрутов ряда поездов. В частности, поезд Харьков – Ужгород будет двигаться с существенным опозданием: его отвели на соседнюю станцию и направили по объездному маршруту.

Часть пассажирских поездов перенаправили через Шепетовку, Казатин и Фастов. Ожидается, что задержки в их движении будут достигать не менее трех часов.

Вместо Коростеня через Фастов курсируют следующие поезда:

№1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта

№44/50 Ивано-Франковск – Черкассы

№92 Львов – Киев

№30 Ужгород – Киев

№8/150 Черновцы – Киев

№52 Перемышль – Киев

№68/20 Варшава, Холм – Киев

№108 Солотвино – Киев

Как исключение поезд №98 Ковель – Киев пропустят через Житомир, что позволит сократить время его задержки.

Кроме того, на станции Шепетовка организована пересадка пассажиров на пригородный шаттл в направлении Коростеня, а также в обратном направлении.

