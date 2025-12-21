Мають вічний двигун: топ автомобілів з якісним двигуном 

На вторинному ринку кросоверів саме ресурс двигуна часто стає вирішальним фактором. Авто або перетворюється на вдале вкладення, або ж на бездонну статтю витрат.

Аналітика Consumer Reports свідчить, що для машин віком понад 7–10 років саме несправності силових агрегатів є найдорожчими для власників. При цьому експерти наголошують: далеко не всі сучасні мотори однаково витривалі. Частина з них без проблем проходить лише 150–200 тисяч кілометрів, після чого потребує дорогих ремонтів. Водночас існують перевірені часом двигуни, здатні долати 300–500 тисяч км без капітального втручання.

Найнадійніші кросовери з витривалими двигунами

Toyota RAV4 (бензинові 2.0 та 2.5 – серії 2AR-FE, Dynamic Force) Toyota традиційно асоціюється з довговічністю. Двигуни 2AR-FE мають просту конструкцію, мінімум конструктивних слабких місць і добре переносять великі пробіги. За даними TÜV Report, RAV4 демонструє один із найнижчих показників відмов двигуна серед авто віком 8–12 років. Реальний ресурс: приблизно 350–500 тис. км за умови регулярного обслуговування.

Honda CR-V (2.0 та 2.4 i-VTEC, серія K) Мотори K20 і K24 неодноразово входили до переліків найнадійніших за версією J.D. Power. Атмосферна конструкція без турбіни, перевірена роками, дозволяє CR-V обходитися без серйозних ремонтів навіть після десятиліття експлуатації.

Lexus RX (3.5 V6 2GR-FE) Преміальний бренд Toyota пропонує не лише комфорт, а й надійність. Двигун 2GR-FE легко проходить понад 400 тис. км без капремонту. Статистика J.D. Power фіксує мінімальну кількість серйозних моторних проблем у цієї моделі. Недолік: вищі витрати на сервіс порівняно з масовими брендами.

Mazda CX-5 (2.0 та 2.5 Skyactiv-G) Атмосферні мотори Skyactiv-G поєднують економічність із довговічністю. За даними TÜV Report, рівень моторних несправностей у CX-5 віком 6–10 років залишається дуже низьким. Відсутність турбіни та складних вузлів дозволяє двигуну спокійно витримувати значні пробіги. Орієнтовний ресурс: 300–400 тис. км без серйозних втручань.

Subaru Forester (2.0 атмосферний, FB20) Атмосферні опозитні двигуни Subaru вважаються значно надійнішими за турбоверсії. Forester цінують за простоту механіки та стабільну роботу. Важливо лише стежити за рівнем оливи та дотримуватися регламенту ТО.

Ситуація на українському ринку

За статистикою AUTO.RIA, саме Toyota RAV4, Honda CR-V та Mazda CX-5 найчастіше продаються з пробігом понад 300 тис. км, при цьому рідше мають позначку про капітальний ремонт двигуна. Навіть у віці 10–12 років ці моделі залишаються ліквідними.

Майстри українських СТО підтверджують: у більшості випадків серйозні поломки виникають не через конструктивні недоліки моторів, а через нехтування обслуговуванням.

