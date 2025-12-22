Дрони атакували російську Кубань: є пошкодження двох суден та причалу (фото)

У Росії повідомили про наслідки атаки безпілотників у селищі Волна на території Краснодарського краю. За заявами місцевої влади, внаслідок удару було пошкоджено два судна та два причали, а на місці влучання спалахнула масштабна пожежа.

Про це поінформував оперативний штаб Краснодарського краю РФ у соціальних мережах, а також російські медіа. В оперштабі уточнили, що інцидент стався у Темрюкському районі, де атака дронів спричинила ушкодження портової інфраструктури.

За офіційними даними, загоряння на причалах охопили площу від однієї до півтори тисячі квадратних метрів.

