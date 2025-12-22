Дроны атаковали российский Кубань: есть повреждения двух судов и причала (фото)

В России сообщили о последствиях атаки беспилотников в поселке Волна на территории Краснодарского края. По заявлениям местных властей, в результате удара были повреждены два судна и два причала, а на месте попадания вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края РФ в социальных сетях, а также российские медиа. В оперштабе уточнили, что инцидент произошел в Темрюкском районе, где атака дронов повлекла за собой повреждение портовой инфраструктуры.

По официальным данным, возгорание на причалах охватило площадь от одной до полутора тысяч квадратных метров.

