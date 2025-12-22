Морози до -13 та снігопади насуваються: коли в Україні похолодає

Напередодні різдвяних свят в Україні очікується суттєве погіршення погодних умов. Причиною стане потужний Скандинавський антициклон, який поступово наближатиметься до території країни.

Починаючи з 24 грудня, температура повітря знижуватиметься, а в більшості регіонів установляться слабкі, подекуди помірні морози. Місцями прогнозуються снігопади, а на автошляхах можливе утворення ожеледиці. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

Найнижчі температурні показники синоптики очікують 25–26 грудня. Після цього, ближче до вихідних, прогнозується поступове підвищення температури, а в окремих областях не виключена короткочасна відлига.

У понеділок, 22 грудня, на більшій частині території країни збережеться хмарна погода без суттєвих опадів. Лише в Сумській та Харківській областях місцями можливий мокрий сніг. Подекуди спостерігатиметься туман. Вітер переважно північно-західного напрямку, швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до +2 °С, удень — від +2 до +7 °С.

У вівторок, 23 грудня, у нічні години опади малоймовірні, однак удень у північних і західних регіонах пройде невеликий сніг або мокрий сніг. Можливі тумани, налипання мокрого снігу та ожеледиця. Вночі температура становитиме від -4 до +1 °С, удень — від -2 до +3 °С, а на півдні країни та в Криму повітря прогріється до +6 °С.

У середу, 24 грудня, із заходу країни просуватиметься холодний атмосферний фронт, який принесе опади до західних областей та на Вінниччину. У Карпатському регіоні та на Прикарпатті місцями очікуються інтенсивні снігопади й хуртовини. В інших областях істотних опадів не прогнозують. Уночі температура знизиться до -2…-8 °С, а на північному сході країни — до -13 °С.

На Різдво, 25 грудня, в Україні переважатиме морозна й здебільшого малохмарна погода без опадів. Невеликий сніг можливий лише в Прикарпатті. У нічні години температура опускатиметься до -12 °С, удень триматиметься в межах -1…-6 °С.

26 грудня морозні умови збережуться. У більшості регіонів опадів не очікується, проте на сході можливий невеликий сніг і слабка хуртовина. Вночі температура сягатиме -10 °С, а в західних областях може знижуватися до -14 °С.

