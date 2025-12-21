Отримання зимової підтримки: чим можуть скасувати субсидію

Українці, яким буде нарахована одноразова грошова допомога у розмірі 6 500 гривень, збережуть право на житлову субсидію. Отримання цієї виплати жодним чином не вплине на призначення чи розмір субсидій — їх продовжать нараховувати у звичному режимі.

Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ). Там нагадали, що під час розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. До нього зазвичай входять:

заробітна плата;

пенсійні виплати;

стипендії (крім соціальних, які отримують діти-сироти, діти без батьківського піклування та особи з їх числа);

соціальні допомоги;

допомога по безробіттю та інші страхові виплати;

грошові перекази з-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

інші доходи, зокрема кошти від оренди землі чи продажу майна.

Водночас уряд окремо визначив, що одноразова допомога у 6 500 гривень не включається до сукупного доходу. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року "Зимова підтримка"". Отже, виплата не впливає на отримання будь-яких видів соціальної допомоги, передбачених законодавством.

Хто має право на виплату 6 500 гривень

У 2025 році програма спрямована на громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. До переліку отримувачів входять:

діти з числа внутрішньо переміщених осіб;

неповнолітні з малозабезпечених сімей;

особи з інвалідністю I групи;

одинокі пенсіонери, у яких розмір пенсії разом із надбавками не перевищує 9 444 гривні.

На що можна витратити кошти

Отримані 6 500 гривень дозволяється використати протягом 180 днів з моменту зарахування. Кошти можна спрямувати, зокрема, на придбання одягу, взуття, ліків або вітамінів.

Таким чином, одноразова допомога є додатковою підтримкою і не позбавляє громадян права на житлову субсидію чи інші соціальні виплати.

