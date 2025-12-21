Отримання зимової підтримки: чим можуть скасувати субсидію
Українці, яким буде нарахована одноразова грошова допомога у розмірі 6 500 гривень, збережуть право на житлову субсидію. Отримання цієї виплати жодним чином не вплине на призначення чи розмір субсидій — їх продовжать нараховувати у звичному режимі.
Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ). Там нагадали, що під час розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. До нього зазвичай входять:
- заробітна плата;
- пенсійні виплати;
- стипендії (крім соціальних, які отримують діти-сироти, діти без батьківського піклування та особи з їх числа);
- соціальні допомоги;
- допомога по безробіттю та інші страхові виплати;
- грошові перекази з-за кордону;
- дивіденди від цінних паперів;
- інші доходи, зокрема кошти від оренди землі чи продажу майна.
Водночас уряд окремо визначив, що одноразова допомога у 6 500 гривень не включається до сукупного доходу. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року "Зимова підтримка"". Отже, виплата не впливає на отримання будь-яких видів соціальної допомоги, передбачених законодавством.
Хто має право на виплату 6 500 гривень
У 2025 році програма спрямована на громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. До переліку отримувачів входять:
- діти з числа внутрішньо переміщених осіб;
- неповнолітні з малозабезпечених сімей;
- особи з інвалідністю I групи;
- одинокі пенсіонери, у яких розмір пенсії разом із надбавками не перевищує 9 444 гривні.
На що можна витратити кошти
Отримані 6 500 гривень дозволяється використати протягом 180 днів з моменту зарахування. Кошти можна спрямувати, зокрема, на придбання одягу, взуття, ліків або вітамінів.
Таким чином, одноразова допомога є додатковою підтримкою і не позбавляє громадян права на житлову субсидію чи інші соціальні виплати.
