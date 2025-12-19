Українці за кордоном повинні терміново пройти перевірку до 31 грудня: з чим повʼязано

Українці, які тимчасово проживають за кордоном, зобов’язані пройти фізичну ідентифікацію до кінця 2025 року. В іншому випадку пенсійні чи страхові виплати можуть призупинити.

Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Кого це стосується

Процедура обов’язкова для:

громадян, які перебувають за межами України понад 183 дні на рік (враховуючи дні виїзду та в’їзду);

осіб із тимчасовим захистом чи статусом біженця;

тих, хто не оформив документи для постійного проживання за кордоном.

Без ідентифікації виплати тимчасово зупинять.

Як пройти ідентифікацію

Є три зручні способи:

авторизація в особистому кабінеті ПФУ через "Дія.Підпис" або "Дія ID";

відеодзвінок із представником Пенсійного фонду;

надсилання листа до територіального органу ПФУ з заявою про продовження виплат та документом, що підтверджує факт життя.

Усі процедури потрібно завершити до 31 грудня 2025 року. Не відкладайте — це гарантія безперервних виплат. Зверніться завчасно через "Дію" чи ПФУ.

