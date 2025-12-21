Уряд підвищує соцвиплати дітям з інвалідністю: що зміниться

У четвер, 18 грудня, Верховна Рада України зробила перший крок до масштабного оновлення системи соціальної підтримки, підтримавши в першому читанні законодавчу ініціативу щодо посилення допомоги дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства.

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради. Йдеться про законопроєкт №14191, який вносить зміни до закону "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Авторами документа стали народні депутати на чолі з Данилом Гетманцевим і Галиною Третьяковою.

Головна ідея законопроєкту — перейти від розрізнених виплат до цілісної та сучасної моделі підтримки сімей. Нова система має поєднувати фінансову допомогу, соціальні сервіси та цифрові інструменти, забезпечуючи більш зрозумілий і ефективний механізм допомоги.

Які нововведення пропонуються

Однією з ключових змін є відмова від прив’язки виплат до прожиткового мінімуму. Натомість розмір державної допомоги пропонують визначати у відсотках від мінімальної заробітної плати.

Заплановані розміри допомоги такі:

для дітей з інвалідністю до 18 років — 100% мінімальної зарплати;

для осіб з інвалідністю з дитинства І групи — 100% мінімальної зарплати;

ІІ групи — 70% мінімальної зарплати;

ІІІ групи — 30% мінімальної зарплати.

Окремо передбачено допомогу на догляд, яка більше не вимагатиме обов’язкового звільнення одного з батьків із роботи. Для дітей і дорослих з інвалідністю, які потребують максимального рівня підтримки, мінімальний розмір такої допомоги має становити не менше 100% мінімальної зарплати.

Цифровізація та розширення прав

Законопроєкт робить акцент і на цифрових рішеннях. Планується, що подання заяв, отримання довідок та оформлення медичних висновків про інвалідність можна буде здійснювати в електронному форматі.

Родини отримають право самостійно обирати спосіб отримання коштів — готівкою, безготівково або через соціальні картки. Для людей з інвалідністю, які перебувають в інтернатних установах, закріплюється можливість самостійно розпоряджатися своєю соціальною допомогою.

Крім фінансових виплат, документ передбачає розширення переліку соціальних послуг. Серед них — раннє втручання, інклюзивний супровід, комплексні програми розвитку дитини та тимчасовий перепочинок для батьків. Також окремо закріплюється право дітей з інвалідністю на забезпечення медичними виробами через державну систему реімбурсації.

Фінансування всіх передбачених виплат і послуг пропонується здійснювати за рахунок державного бюджету.

