Правительство повышает соцвыплаты детям с инвалидностью: что изменится

В четверг, 18 декабря, Верховная Рада Украины сделала первый шаг к масштабному обновлению системы социальной поддержки, поддержав в первом чтении законодательную инициативу по усилению помощи детям с инвалидностью и людям с инвалидностью с детства.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады. Речь идет о законопроекте №14191, вносящем изменения в закон "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью". Авторами документа стали народные депутаты во главе с Данилой Гетманцевым и Галиной Третьяковой.

Главная идея законопроекта – перейти от разрозненных выплат к целостной и современной модели поддержки семей. Новая система должна совмещать финансовую помощь, социальные сервисы и цифровые инструменты, обеспечивая более ясный и эффективный механизм помощи.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Какие нововведения предлагаются

Одним из ключевых изменений является отказ от привязки выплат к прожиточному минимуму. Размер государственной помощи предлагают определять в процентах от минимальной заработной платы.

Планируемые размеры помощи следующие:

для детей с инвалидностью до 18 лет – 100% минимальной зарплаты;

для лиц с инвалидностью с детства I группы – 100% минимальной зарплаты;

ІІ группы - 70% минимальной зарплаты;

ІІІ группы - 30% минимальной зарплаты.

Отдельно предусмотрена помощь по уходу, которая больше не потребует обязательного увольнения одного из родителей с работы. Для детей и взрослых с инвалидностью, нуждающихся в максимальном уровне поддержки, минимальный размер такой помощи должен составлять не менее 100% минимальной зарплаты.

Цифровизация и расширение прав

Законопроект делает акцент и на цифровых решениях. Планируется, что подача заявлений, получение справок и оформление медицинских заключений об инвалидности можно будет осуществлять в электронном формате.

Семьи получат право самостоятельно выбирать способ получения средств — наличными, безналично или через социальные карты. Для людей с инвалидностью, которые находятся в интернатных учреждениях, закрепляется возможность самостоятельно распоряжаться своей социальной помощью.

Помимо финансовых выплат документ предусматривает расширение перечня социальных услуг. Среди них — раннее вмешательство, инклюзивное сопровождение, комплексные программы развития ребенка и временная передышка для родителей. Также отдельно закрепляется право детей с инвалидностью на обеспечение медицинскими изделиями через систему реимбурсации.

Финансирование всех предусмотренных выплат и услуг предлагается производить за счет государственного бюджета.

Напомним, мы уже писали, кто не получит субсидию на холодный период в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!