Какая категория украинцев может не платить долг за коммунальные услуги во время войны: ответ юриста

Накопление долгов за жилищно-коммунальные услуги – серьезная проблема, ведь поставщик имеет право обратиться в суд. В то же время, некоторые украинцы могут законно не платить долги или остановить начисления.

О нюансах рассказала адвокат бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова в интервью РБК-Украина. Тарифы на коммуналку в Украине не заморожены на фиксированной отметке — они остаются на довоенном уровне, но могут пересматриваться. В начале полномасштабного вторжения действовал мораторий на отключение за долги, но его упразднили, и сейчас отключения возможны.

Пеня не начисляется, а долги не образуются на оккупированных территориях – мораторий действует именно на период оккупации. Долги, скопленные до оккупации, сохраняются и подлежат уплате. "Если долг был до оккупации – он не аннулируется. А во время оккупации долг не платите", – объясняет Воронкова.

Для других регионов отключения за долги и взыскания через суд действуют.

Как остановить начисление за коммуналку

Если вы уехали и в квартире никто не проживает более 30 дней, начисление за услуги без счетчиков (вода, газ и т.п.) можно остановить. Предоставьте поставщику справку об отсутствии (например, о выезде за границу или ВПЛ). Это касается платежей по количеству зарегистрированных лиц.

За услуги со счетчиками платите по показателям. Обслуживание дома, придомовая территория и т.п. – оплачиваются всегда.

Исключение – тепловая энергия: за нее платите независимо от отсутствия (п. 6 ч. 1 ст. 7 Закона "О жилищно-коммунальных услугах").

