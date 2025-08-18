Эксперты назвали ТОП-10 б/у авто с лучшим соотношением цены и качества

Автомобилисты всегда стремятся, чтобы их транспортное средство было долговечным и обеспечивало комфорт как во время поездок, так и в процессе обслуживания. Эксперты составили список самых надежных автомобилей, пользующихся спросом на рынке.

При составлении данного рейтинга были учтены такие факторы, как средний пробег до первого ремонта, цена запчастей, топливная эффективность, стоимость автомобиля и комфортность использования. Об этом пишет car4you.

Лучшие авто с пробегом в Украине

1. Hyundai Elantra (2015–2018)

Цена: от $7,000 до $9,500

Отличается стабильной работой двигателя, небольшим потреблением горючего и легкостью в поиске комплектующих.

2. Skoda Octavia A7 (2014–2017)

Стоимость: $7,500 – $10,000

Обладает большим внутренним пространством, экономичным дизельным мотором и пользуется широким спросом среди покупателей.

3. Toyota Corolla (2012–2016)

Цена: $8,000 – $11,000

Известен своей долговечностью, минимальными затратами на сервис и беспроблемной эксплуатацией.

4. Ford Focus Mk3 (2012–2015)

Примерная стоимость: $6,000 – $8,000

Легко найти запчасти, а управление дарит приятные ощущения благодаря удобной ходовой части.

5. Volkswagen Golf 7 (2013–2017)

Цена: $8,500 – $11,500

Сочетает комфортную езду с быстрыми характеристиками и пользуется стабильным спросом среди покупателей.

6. Renault Megane (2013–2016)

Стоимость: $6,500 – $8,500

Выделяется современным внешним видом, достойным оснащением и привлекательной ценой.

7. Kia Ceed (2014–2017)

Ценовой диапазон: $7,000 – $9,000

Экономный в расходах, стильный дизайн и часто продается с остаточной гарантией.

8. Opel Astra J (2012–2015)

Цена: $6,500 – $8,000

Отличается надежной трансмиссией и легкостью в обслуживании благодаря широкому выбору запчастей.

9. Nissan Qashqai (2013–2016)

Стоимость: $8,000 – $11,000

Удобный кроссовер для города и бездорожья, обладает хорошей управляемостью и способностью преодолевать сложные участки дороги.

10. Honda Civic (2012–2015)

Примерная цена: $7,500 – $10,000

Высококачественная сборка, надежный мотор и длительный срок службы – это делает модель популярной среди водителей.

