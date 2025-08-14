Точно не підведуть: топ найнадійніших автомобілів

Німецька організація TÜV, що спеціалізується на технічному контролі, оприлюднила свіжий рейтинг найнадійніших уживаних автомобілів віком 4–5 років, і результати виявилися доволі несподіваними. Деякі моделі масового сегмента перевершили за показниками навіть визнані преміальні бренди.

Про це повідомляє ЕКСПЕРТ. Лідером став Volkswagen Golf Sportsvan — лише 4,2% машин цього віку мали серйозні поломки. Непомітний на перший погляд, але дуже практичний сімейний хетчбек впевнено підтвердив свою репутацію.

Читайте також: Служитимуть довго: топ найкращих автомобілів Volkswagen

На другій сходинці розташувався Volkswagen T-Roc із показником 4,5% — стильний і компактний кросовер, який однаково добре почувається як у місті, так і на трасі, а завдяки платформі MQB вирізняється простотою обслуговування. Третє місце дісталося Volkswagen T-Cross, у якого лише 4,6% авто мали технічні проблеми — невеликий, але витривалий кросовер, здатний витримати інтенсивні міські навантаження.

До першої шістки також увійшли Audi Q2 із фірмовою німецькою якістю, японський Mazda CX-3, відомий своєю довговічністю, та Suzuki Vitara — доступний і водночас надійний варіант для тих, хто цінує баланс ціни та якості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найнадійніші автомобілі, які можуть прослужити понад 20 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!