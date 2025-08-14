Точно не подведут: топ самых надежных автомобилей

Немецкая организация TÜV, специализирующаяся на техническом контроле, обнародовала свежий рейтинг самых надежных подержанных автомобилей в возрасте 4–5 лет, и результаты оказались довольно неожиданными. Некоторые модели массового сегмента превзошли по показателям даже признанные премиальные бренды.

Об этом сообщает ЭКСПЕРТ. Лидером стал Volkswagen Golf Sportsvan – лишь 4,2% машин этого возраста испытывали серьезные поломки. Незаметный на первый взгляд, но очень практичный семейный хэтчбек уверенно подтвердил свою репутацию.

На второй строчке расположился Volkswagen T-Roc с показателем 4,5% – стильный и компактный кроссовер, который одинаково хорошо чувствует себя как в городе, так и на трассе, а благодаря платформе MQB отличается простотой обслуживания. Третье место досталось Volkswagen T-Cross, у которого только 4,6% авто испытывали технические проблемы — небольшой, но выносливый кроссовер, способный выдержать интенсивные городские нагрузки.

В первую шестерку также вошли Audi Q2 с фирменным немецким качеством, японский Mazda CX-3, известный своей долговечностью, и Suzuki Vitara — доступный и одновременно надежный вариант для тех, кто ценит баланс цены и качества.

