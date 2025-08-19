Бесплатное медобследование после 40 лет: в Украине какие изменения вступят в силу с 2026 года

В Украине с 1 января 2026 стартует национальная программа ежегодного бесплатного медицинского обследования для граждан в возрасте от 40 лет.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время презентации "Программы действий правительства", пишет УНИАН.

"Нам важно перейти к профилактическому подходу – регулярный чекап позволит планировать медицинскую работу более эффективно и системно. Мы запланировали его введение с 2026 года", – отметила она.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что программа ежегодных бесплатных обследований для людей от 40 лет будет включать в себя диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и психических расстройств – основных причин преждевременной смерти и потери трудоспособности.

По словам министра, полную стоимость чека покрывает государство, а граждане смогут проходить обследование в любом медицинском учреждении – государственном, коммунальном или частном.

