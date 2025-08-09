Безкоштовне житло в селі: хто з українців може скористатися унікальною можливістю

Громадяни України, які працевлаштувались у сільській місцевості на посаду медпрацівника, мають вік до 50 років, не володіють житлом поруч та займають посаду за довгостроковою вакансією, можуть претендувати на безкоштовне службове житло. Таке помешкання надається на період трудової діяльності, за умови, що воно відповідає вимогам державної програми.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, можливість отримати безоплатне житло передбачена для медиків, які відповідають низці критеріїв:

працюють у комунальних закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості;

не досягли 50-річного віку;

працевлаштовані на посаду, яка залишалася відкритою понад 90 днів на Єдиному порталі вакансій у сфері охорони здоров’я;

працюють у медустанові не більше 120 днів;

не мають власного або службового житла в межах 30 км від населеного пункту, де здійснюють професійну діяльність.

Читайте також: В Україні подорожчала оренда житла: скільки тепер коштує винайняти "однушку"

Службове житло надається лише на період роботи медичного працівника в конкретному закладі. У разі звільнення або переїзду лікаря – квартира залишається у власності закладу охорони здоров’я. Вся процедура отримання житла є чітко регламентованою:

Медичний працівник самостійно підбирає житло, яке відповідає вимогам: розташоване не більше ніж за 30 км від місця роботи (винятки – Київ, обласні центри, а також тимчасово окуповані та прифронтові зони).

Обрана нерухомість має: підтверджені документи про право власності, зареєстровані у Державному реєстрі речових прав; незалежну оцінку ринкової вартості, внесену до Єдиної бази звітів про оцінку не раніше ніж за пів року до подання.

Лікар подає заяву разом із необхідними документами до свого закладу охорони здоров’я.

Після первинної перевірки, документи передаються на розгляд до профільного обласного управління, а далі – до Міністерства охорони здоров’я.

У разі позитивного рішення МОЗ, медустанова підписує договір купівлі-продажу.

Житло офіційно переходить у власність медичного закладу і передається лікарю у тимчасове службове користування.

Якщо заяву відхиляють (наприклад, через неповні документи або невідповідність обраного житла вимогам), медичний працівник має можливість усунути недоліки та повторно подати пакет документів. На даний момент на спеціалізованому порталі розміщено 980 вакансій у медичних установах сільської та селищної місцевості, з яких 798 – для лікарів.

Найбільша потреба в медичних фахівцях спостерігається у таких регіонах:

Одеська область;

Житомирська область;

Кіровоградська область;

Волинська область;

Дніпропетровська область.

Раніше ми розповідали, яка категорія українців має право отримати житло від держави та що для цього потрібно.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!