Бесплатное жилье в селе: кто из украинцев может воспользоваться уникальной возможностью

Граждане Украины, которые трудоустроились в сельской местности на должность медработника, имеют возраст до 50 лет, не владеют жильем рядом и занимают должность по долгосрочной вакансии, могут претендовать на бесплатное служебное жилье. Такое жилье предоставляется на период трудовой деятельности, при условии, что оно отвечает требованиям государственной программы.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, возможность получить безвозмездное жилье предусмотрена для медиков, отвечающих ряду критериев:

работают в коммунальных учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности;

не достигли 50-летнего возраста;

трудоустроены на должность, которая оставалась открытой более 90 дней на Едином портале вакансий в сфере здравоохранения;

работают в медучреждении не больше 120 дней;

нет собственного или служебного жилья в пределах 30 км от населенного пункта, где осуществляют профессиональную деятельность.

Служебное жилье предоставляется только на период работы медицинского работника в конкретном заведении. В случае увольнения или переезда врача – квартира остается в собственности заведения здравоохранения. Вся процедура получения жилья четко регламентирована:

Медицинский работник самостоятельно подбирает жилье, которое отвечает требованиям: расположено не более 30 км от места работы (исключения – Киев, областные центры, а также временно оккупированные и прифронтовые зоны).

Выбранная недвижимость: подтвержденные документы о праве собственности, зарегистрированные в Государственном реестре прав; независимая оценка рыночной стоимости, внесенная в Единую базу отчетов об оценке не ранее чем за полгода до представления.

Врач подает заявление вместе с необходимыми документами в свое учреждение здравоохранения.

После первичной проверки документы передаются на рассмотрение в профильное областное управление, а дальше – в Министерство здравоохранения.

В случае положительного решения Минздрава, медучреждение подписывает договор купли-продажи.

Жилье официально переходит в собственность медицинского учреждения и передается врачу во временное служебное использование.

Если заявление отклоняют (например, из-за неполных документов или несоответствия выбранного жилья требованиям), медицинский работник имеет возможность устранить недостатки и повторно подать пакет документов. В настоящее время на специализированном портале размещено 980 вакансий в медицинских учреждениях сельской и поселковой местности, из которых 798 – для врачей.

Наибольшая потребность в медицинских специалистах наблюдается в следующих регионах:

Одесская область;

Житомирская область;

Кировоградская область;

Волынская область;

Днепропетровская область.

