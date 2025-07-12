Яка категорія українців має право отримати житло від держави та що для цього потрібно

Міністерство у справах ветеранів оприлюднило покрокову інструкцію для ветеранів, які бажають отримати житло або грошову компенсацію від держави. Першим і найважливішим етапом є взяття на квартирний облік.

Лише після цього можливо отримати житло або компенсацію — за рішенням відповідного органу влади та в порядку черговості. Про це пише sud.ua.

На облік можуть стати громадяни, які належать до визначених категорій: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих або померлих Захисників і Захисниць України, а також внутрішньо переміщені особи (ВПО). Але крім належності до категорії, потрібно також мати підстави для покращення житлових умов. Такими підставами є: недостатня житлова площа відповідно до встановлених норм, проживання кількох сімей у межах однієї кімнати, спільне проживання осіб різної статі старше дев’яти років, тяжкі хронічні захворювання, через які неможливе спільне проживання з іншими, наявність житла, що не відповідає санітарним або технічним вимогам, проживання в гуртожитках або комунальних квартирах, а також тривала оренда житла (від п’яти років за договором).

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Щоб стати на облік, потрібно подати пакет документів. Зокрема, заяву про взяття на облік, підписану всіма членами родини, довідку про місце реєстрації кожного з них, копії посвідчень (учасника бойових дій, особи з інвалідністю чи члена родини загиблого), документи про перебування на обліку за місцем роботи або підтвердження, що такого обліку немає, а також довідки про статус ВПО, якщо він є.

Подавати документи можна через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), органи місцевого самоврядування (виконкоми сільських, селищних чи міських рад) або райдержадміністрації — у випадку, якщо ви мешкаєте в Києві. Після подання документи розглядаються протягом місяця. У результаті ви отримаєте письмову відповідь із датою постановки на облік або обґрунтованою відмовою.

Після того як вас поставлять на облік, залишається чекати своєї черги. Вона може бути загальною, першочерговою або позачерговою — залежно від категорії. Рішення про надання житла ухвалюється виконавчим комітетом місцевої ради. У разі позитивного рішення ви отримаєте ордер на житло та ключі.

Окремо передбачена грошова компенсація замість житла. Вона надається особам з інвалідністю І–ІІ групи внаслідок війни та сім’ям загиблих Захисників і Захисниць. Основна умова — наявність квартирного обліку та житлова площа, яка становить менше ніж 13,65 м² на одну особу.

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