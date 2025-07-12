Какая категория украинцев имеет право получить жилье от государства и что для этого нужно

Министерство по делам ветеранов обнародовало пошаговую инструкцию для ветеранов, желающих получить жилье или денежную компенсацию от государства. Первым и самым важным этапом является взятие на квартирный учет.

Только после этого можно получить жилье или компенсацию по решению соответствующего органа власти и в порядке очередности. Об этом пишет sud.ua.

На учет могут стать граждане, относящиеся к определенным категориям: участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины, а также внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Но кроме принадлежности к категории нужно также иметь основания для улучшения жилищных условий. Такими основаниями являются: недостаточная жилая площадь в соответствии с установленными нормами, проживание нескольких семей в пределах одной комнаты, совместное проживание лиц разного пола старше девяти лет, тяжелые хронические заболевания, из-за которых невозможно совместное проживание с другими, наличие жилья, не отвечающего санитарным или техническим требованиям, проживание в общежитиях или жилье пяти лет по договору).

Читайте также: Не все украинцы получат пенсию в 65 лет: кому государство будет выплачивать альтернативную помощь

Чтобы стать на учет, нужно подать пакет документов. В частности, заявление о взятии на учет, подписанное всеми членами семьи, справку о месте регистрации каждого из них, копии удостоверений (участника боевых действий, лица с инвалидностью или члена семьи погибшего), документы о пребывании на учете по месту работы или подтверждения, что такого учета нет, а также справки о статусе ВПЛ, если он есть.

Подавать документы можно через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), органы местного самоуправления (исполкомы сельских, поселковых или городских советов) или райгосадминистрации — в случае, если вы проживаете в Киеве. После представления документы рассматриваются в течение месяца. В результате вы получите письменный ответ с датой постановки на учет или обоснованным отказом.

После того как вас поставят на учет, остается ждать своей очереди. Она может быть общей, первоочередной или внеочередной – в зависимости от категории. Решение о предоставлении жилья принимается исполнительным комитетом местного совета. В случае положительного решения, вы получите ордер на жилье и ключи.

Отдельно предусмотрена денежная компенсация взамен жилья. Она предоставляется лицам с инвалидностью I-II группы в результате войны и семьям погибших Защитников и Защитниц. Основное условие — наличие квартирного учета и жилая площадь, которая составляет менее 13,65 м² на одного человека.

Напомним, ранее мы рассказывали, что государство ввело новую базовую социальную помощь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!