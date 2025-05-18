Держава запровадила нову базову соціальну допомогу: хто може отримати гроші вже 1 липня

В Україні з 1 липня 2025 року розпочне діяти нова система базової соціальної допомоги, яка стане частиною експериментального проєкту, затвердженого постановою Кабміну №371 від 25 березня. Наступний етап реалізації програми стартує вже з 1 жовтня.

Інформацію надав незалежний консультант з питань соціальних виплат з видання "На пенсії" Сергій Коробкін. На першому етапі, з липня, фінансову підтримку зможуть отримати малозабезпечені родини, матері, які виховують дітей самостійно, багатодітні сім’ї, а також діти, чиї батьки не сплачують аліменти, не можуть забезпечити утримання або їхнє місце перебування невідоме. Із жовтня допомога стане доступною і для інших категорій вразливих громадян, які відповідатимуть встановленим критеріям.

Нова базова допомога надаватиметься на шість місяців, з можливістю автоматичного продовження. Однак важливо: щоб отримати цю підтримку, доведеться відмовитися від інших державних виплат, зокрема для багатодітних чи малозабезпечених родин. За словами Коробкіна, нова форма допомоги буде трохи вигіднішою за нинішні соціальні програми.

Сума виплати визначатиметься індивідуально. Вона розраховуватиметься як різниця між сумарною базовою величиною на членів сім’ї та середнім місячним доходом родини за попередній квартал. Для першого члена сім’ї така базова величина становить 4500 грн, а для кожного наступного — 70% від цієї суми, тобто 3150 грн.

Читайте також: Не всі українці отримають пенсію в 65 років: кому держава виплачуватиме альтернативну допомогу

Для осіб пенсійного віку, які не мають достатнього страхового стажу для призначення пенсії, встановлено інші показники: від 2385 грн при менш ніж 10 роках стажу, до 3960 грн для тих, хто має понад 30 років.

Подати заяву на участь у програмі можна буде особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або онлайн — через портал "Дія".

Також корисним буде встановити мобільний застосунок "де Допомога". Він дозволяє отримувати оперативну інформацію про всі форми підтримки — грошові виплати, продуктові набори, одяг та побутові речі від благодійників і держави.

Раніше ми розповідали, що вигідніше: пенсія по інвалідності чи за віком.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!