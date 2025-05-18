Государство ввело новую базовую социальную помощь: кто может получить деньги уже 1 июля

В Украине с 1 июля 2025 г. начнет действовать новая система базовой социальной помощи, которая станет частью экспериментального проекта, утвержденного постановлением Кабмина №371 от 25 марта. Следующий этап реализации программы стартует уже с 1 октября.

Информацию предоставил независимый консультант по вопросам социальных выплат по изданию "На пенсии" Сергей Коробкин. На первом этапе с июля финансовую поддержку смогут получить малообеспеченные семьи, матери, воспитывающие детей самостоятельно, многодетные семьи, а также дети, чьи родители не платят алименты, не могут обеспечить содержание или их местонахождение неизвестно. С октября помощь станет доступной и другим категориям уязвимых граждан, которые будут соответствовать установленным критериям.

Новая базовая помощь будет предоставляться на шесть месяцев с возможностью автоматического продления. Однако важно: чтобы получить эту поддержку, придется отказаться от других государственных выплат, в частности, для многодетных или малообеспеченных семей. По словам Коробкина, новая форма помощи будет несколько выгоднее нынешних социальных программ.

Сумма выплаты будет определяться индивидуально. Она рассчитывается как разница между суммарной базовой величиной на членов семьи и средним месячным доходом семьи за предыдущий квартал. Для первого члена семьи такая базовая величина составляет 4500 грн, а для каждого следующего – 70% от этой суммы, то есть 3150 грн.

Читайте также: Не все украинцы получат пенсию в 65 лет: кому государство будет выплачивать альтернативную помощь

Для лиц пенсионного возраста, не имеющих достаточного страхового стажа для назначения пенсии, установлены другие показатели: от 2385 грн при менее чем 10 годах стажа, до 3960 грн для тех, кто имеет более 30 лет.

Подать заявление на участие в программе можно будет лично в сервисном центре Пенсионного фонда или онлайн через портал "Действие".

Также полезно будет установить мобильное приложение "де Помощь". Он позволяет получать оперативную информацию обо всех формах поддержки — денежных выплатах, продуктовых наборах, одежде и бытовых вещах от благотворителей и государства.

Раньше мы рассказывали, что выгоднее: пенсия по инвалидности или по возрасту.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!