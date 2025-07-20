В ряді великих українських міст власники підвищили ціни на оренду однокімнатних квартир, причому лише в бік збільшення. За останні пів року вартість оренди такого житла зросла на 1-38%.

Найбільший приріст зафіксовано в Одесі, де ціни піднялися на 38%, досягнувши в середньому 11 000 грн. Оренда квартир у Києві також істотно зросла в ціні. За інформацією аналітиків одного з провідних профільних порталів, тут вартість піднялася на 14%. Про це пише UAportal з посиланням на OBOZ.UA.

Вартість оренди однокімнатних квартир у Дніпрі зросла на 10%. Також спостерігається підвищення цін у таких містах:

Рівне, Івано-Франківськ – на 4%;

Львів – на 1%.

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Яка вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні

В Україні подорожчала оренда житла: скільки тепер коштує винайняти ''однушку''. Джерело: lun.ua

Згідно з даними аналітиків великого профільного порталу, оренда 1-кімнатної квартири в Україні варіюється від 4000 до 19 000 грн. Найбільш доступними ціни залишаються в Харкові, де оренда такої квартири становить близько 4000 грн. Серед лідерів також:

Запоріжжя – 5000 грн;

Миколаїв – 6000 грн;

Кропивницький – 7000 грн.

Найдорожча оренда в Ужгороді, де середня ціна складає 19 000 грн. Також високі ціни фіксуються в:

у Києві – 18 300 грн;

у Львові – 17 000 грн.

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