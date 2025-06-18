Ринок нерухомості буксує: чому українцям стає дедалі важче продати квартири

Ринок нерухомості в Україні демонструє спад активності – кількість угод збільшується дуже повільно. Попит залишається низьким через воєнну небезпеку та загальну нестабільність. Покупці надають перевагу об'єктам вторинного житла, тоді як інтерес до новобудов зменшується, навіть у мегаполісах.

Про це повідомила Первін Дадашова, очільниця Департаменту фінансової стабільності Національного банку України, під час презентації "Звіту про фінансову стабільність", пише OBOZ.UA. Вона зазначила, що попри зростання доходів населення та формальну доступність іпотечного кредитування через програму єОселя, активність продавців на ринку нерухомості знижується, а кількість укладених угод скорочується.

"Не так жваво зростає кількість укладених угод, як це було раніше. Поволі вичерпуються фактори відновлення, які діяли у перший рік після повномасштабного вторгнення", – наголосила Дадашова. За її словами, на перший погляд умови виглядають привабливо: помірні ціни, державна підтримка, доступ до іпотечного фінансування. Однак головним стримувальним чинником залишається воєнна загроза — люди не готові інвестувати в нерухомість, коли існує ризик ракетного удару.

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До того ж на ринок впливають і психологічні чинники – страх втратити вкладення, нестабільність ситуації, а також відсутність страхових механізмів, які б покривали воєнні ризики. Нацбанк навів деякі дані:

у період з IV кварталу 2024-го до I кварталу 2025 року кількість угод з купівлі житла зросла лише на 8% у річному порівнянні — це дуже повільна динаміка;

іпотечні кредити покривають незначну частину операцій;

середній метраж купленої квартири становить 48 м², будинку — 70 м²;

близько 66% угод припадають на населені пункти поза межами обласних центрів;

75% покупок — це об'єкти на вторинному ринку, здебільшого квартири, збудовані понад 15 років тому.

Частка новобудов у структурі угод продовжує скорочуватися, навіть у великих містах із активним будівництвом. Одним із факторів, що посилив негативну динаміку, стали інфраструктурні та юридичні труднощі. Зокрема, наприкінці 2024 року внаслідок кібератаки було тимчасово зупинено роботу державних реєстрів, що суттєво ускладнило процес оформлення прав власності. Хоча реєстри згодом запрацювали знову, рівень активності залишився низьким через втрату довіри.

Крім того, поступово зникає ефект від міграційного сплеску 2022–2023 років. Більшість людей вже адаптувалися до нових умов і не планують купувати житло. Таким чином, ринок позбувся одного з ключових рушіїв попередніх років.

Національний банк вважає, що без помітного зниження воєнних загроз, покращення ситуації з безпекою або впровадження надійного страхування іпотечних угод, очікувати активізації попиту не варто. Наразі ринок формують лише поодинокі угоди, епізодичні продажі та обережна зацікавленість.

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