Нерухомість у Києві: що сталося з цінами на квартири та як змінився ринок

Вартість житла в Києві знову досягла показників 2021 року: квартири в "хрущовках" продають по 800 доларів за квадратний метр, а в новобудовах – від 1200 до 1700 доларів і більше. У центральних районах столиці ціни на елітне житло сягають 4000–5000 дол./кв. м.

Найбільше купують сучасні каркасні будинки, тоді як панельки та будівлі зі застарілими типами стін втрачають популярність і дешевшають. Таку інформацію надала Людмила Сімонова – Президент компанії IRE (Ukraine) LLC і член Ради з матеріальних активів Міжнародного комітету зі стандартів оцінки (IVSC) – у коментарі для ЗМІ.

Вона зазначила, що іноземні інвестори активно купують квартири в центрі столиці для короткострокової оренди, внутрішньо переміщені особи орендують або купують житло у спальних районах, а ті, хто хоче зберегти капітал у нестабільний економічний період, вкладаються в новобудови поблизу станцій метро.

Сімонова також підкреслила, що нинішні тенденції на ринку свідчать про зміну інвесторських настроїв – вони більше не остерігаються вкладати кошти в нерухомість, навіть попри воєнну ситуацію. Багато хто розраховує на туристичне й економічне відродження країни після завершення війни, адже Україна стала впізнаваною у світі та сформувала сильний національний бренд. Власники квартир для короткострокової оренди вже готуються до збільшення кількості гостей, які прагнутимуть "доторкнутися до історичних подій".

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Ще один чинник, що підживлює попит, – глобальна фінансова нестабільність. Через нестійкість фондових ринків та зниження позицій долара, інвестори розглядають нерухомість як безпечний актив для збереження капіталу. За словами Сімонової, найбільш затребуваними залишаються новобудови в центрі столиці та поруч із метро – саме там інвестиції швидше окупаються завдяки можливості швидкого продажу або вигідної оренди.

Високий попит на житло серед внутрішньо переміщених осіб лише підсилює активність на ринку. Якщо після подій 2014 року Київ уже приймав переселенців, то тепер кількість охочих оселитися в столиці значно зросла. Хоча такі покупці рідко обирають квартири в центральних районах, вони активно орендують або купують помешкання на околицях міста – саме туди частково змістився і фокус інвесторів.

Проте зростання цін спостерігається не на всі типи нерухомості. Найбільше затребувані нові каркасні будинки, які вважаються більш надійними: у разі обстрілу пошкодження зазвичай обмежуються однією квартирою, а саму будівлю легше відновити. Натомість панельні споруди та ті, що мають самонесучі стіни, часто не витримують ударів – при руйнуванні можуть обвалюватися цілими секціями. Через це такі об’єкти втрачають привабливість і дешевшають. Особливо це стосується житла економкласу, яке зазвичай зведене з панелей – попит на нього швидко знижується.

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Зростаючий попит на каркасні будівлі цілком закономірно тягне за собою підвищення цін. Наприклад, у звичайних панельних "хрущовках" сьогодні квадратний метр коштує в середньому близько 800 доларів. У так званих "чеських" панельках – приблизно 900 доларів, що трохи дорожче через особливості планування. Квартиру на 21 поверсі в новобудові біля метро Теремки з ремонтом і меблями продали за 1600 доларів за квадрат, а в каркасному будинку з краєвидом на Дніпро, хоч і без ремонту, – вже за 1700 доларів. У центральних районах, як-от Хрещатик чи Печерськ, ціна за квадратний метр сягає 4000–5000 доларів – такі квартири активно купують для подобової оренди.

На остаточну вартість впливає не лише тип будівництва. Наприклад, у новому будинку на лівому березі столиці велике помешкання на 119 квадратних метрів із ремонтом продали за 800 дол./кв. м, оскільки велика площа знижує загальну ліквідність. Навпаки, менші квартири мають вищу ціну за метр. Відсутність оздоблення зазвичай знижує вартість приблизно на 300 доларів, а автономне опалення може підвищити її до 10%. Наявність генераторів, надійного енергопостачання та облаштованого укриття також значно підвищують попит: квартири в таких будинках продаються швидше й дорожче.

Експертка наголошує, що у цій ситуації є певний парадокс: раніше вважалося, що квартири на високих поверхах – це перевага, проте зараз вони втрачають популярність через ризик ракетних ударів, складності з евакуацією та ліквідацією пожеж. Через це більше попиту з’являється на житло на 2–6 поверхах.

Що ж до перспектив, більшість фахівців погоджуються, що інтерес до новобудов продовжить зростати. Сучасні житлові комплекси переважно каркасного типу, розташовані поруч із соціальними об’єктами, і з кожним місяцем їхня вартість зростає. Особливо вигідна ситуація в центрі міста, де обмежена кількість пропозицій і стабільно високий попит.

Раніше ми розповідали, скільки тепер доведеться заплатити за квартиру в Києві.

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