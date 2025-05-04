Квартири дешевшають: скільки зараз коштує оренда на заході України

У 2025 році оренда житла в західних регіонах України помітно подешевшала, зокрема це стосується однокімнатних квартир. Так, у Івано-Франківську місячна плата за "однушку" впала до 13 500 гривень, а в Хмельницькому – до 10 000 гривень. У той же час ціни на просторіші помешкання майже не змінилися: наприклад, оренда трикімнатної квартири у Львові становить 22 600 грн, а в Ужгороді – 25 100 грн.

Такі зміни підтверджують дані однієї з провідних платформ з оренди нерухомості, пише Oboz.ua. Попри збереження високого попиту, у низці міст помітне зниження орендних цін, що сигналізує про нову динаміку ринку – орендодавці змушені адаптуватися до економічної ситуації та зростаючої обережності орендарів.

Найбільше падіння цін зафіксовано в Івано-Франківську та Хмельницькому. Зокрема, в Івано-Франківську однокімнатні квартири подешевшали на 7%, і наразі середня вартість оренди становить 13 500 грн на місяць. Ціни на "двушки" знизились на 2% – до 16 300 грн. Водночас трикімнатне житло залишилось у тій же ціновій категорії – 16 400 грн, що вказує на стабільний інтерес до просторого житла.

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Хмельницький, відомий своєю відносною доступністю, укріплює позиції як одне з найдешевших міст для оренди житла серед обласних центрів. Тут оренда однокімнатної квартири знизилася на 5% – до 10 000 гривень на місяць. Цікаво, що двокімнатні помешкання подешевшали навіть більше – на 9% – і коштують стільки ж, як "однушки". Трикімнатне житло наразі утримує планку в 12 000 гривень, що робить його вигідним варіантом для родин.

У Рівному та Львові спад цін менш відчутний, проте також помітний. У Рівному подешевшали лише однокімнатні квартири – наразі орендувати їх можна в середньому за 11 500 грн на місяць, що на 4% менше, ніж раніше. Двокімнатні та трикімнатні квартири залишаються на колишньому рівні – по 12 000 грн.

У Львові ж вартість оренди однокімнатних помешкань знизилась на 2% – до 17 500 грн. Водночас двокімнатні квартири подорожчали на 5%, до 20 900 грн. А ціна на трикімнатне житло залишилась практично незмінною – 22 600 грн на місяць.

У містах, як-от Ужгород, Луцьк, Чернівці та Тернопіль, вартість оренди житла залишається відносно стабільною, хоча кожен населений пункт має свої особливості. Так, Ужгород очолює рейтинг найдорожчого орендування однокімнатного житла — в середньому 18 800 грн на місяць, що навіть вище за київські показники. Двокімнатне житло тут обходиться в 20 900 грн, а трикімнатне – в 25 100 грн. Високі ціни пов’язані з прикордонним розташуванням міста, а також підвищеним попитом з боку студентів і переселенців.

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У Луцьку ціни залишились на попередньому рівні: оренда однокімнатної квартири – близько 14 000 грн, а двокімнатної – 15 000 грн. Щодо трикімнатних помешкань дані обмежені.

У Чернівцях орендні ставки дещо нижчі: однокімнатне житло обійдеться в середньому в 12 500 грн, двокімнатне – в 14 800 грн, а трикімнатне – в 16 700 грн на місяць.

Найвигіднішим залишається Тернопіль: оренда "однушки" коштує 10 500 грн, "двушки" – 12 000 грн, а трикімнатне помешкання – 13 000 грн на місяць.

Орендний ринок житла зазнає змін під впливом кількох ключових факторів. Насамперед, це зменшення міграційної активності: переселенці, які активно шукали тимчасове житло у 2022–2023 роках, наразі або вже закріпилися на новому місці, або повернулися ближче до дому – у центральні та східні області. Крім того, традиційна сезонна динаміка теж дається взнаки: зима і весна 2025 року виявилися менш активними в плані орендного попиту. Важливу роль відіграє й фінансова стриманість громадян – все більше українців надають перевагу дешевшим житловим варіантам.

У підсумку можна сказати: попри стабільний інтерес до оренди в західних регіонах, у низці міст спостерігається помітне зниження цін, особливо на однокімнатні квартири. Причинами такої тенденції є адаптація ринку до нової економічної ситуації, зниження тиску з боку внутрішніх переселенців і обережніший підхід до витрат з боку орендарів.

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