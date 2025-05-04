Квартиры дешевеют: сколько сейчас стоит аренда на западе Украины

В 2025 году аренда жилья в западных регионах Украины заметно подешевела, в частности, это касается однокомнатных квартир. Так, в Ивано-Франковске месячная плата за "однушку" упала до 13 500 гривен, а в Хмельницком – до 10 000 гривен. В то же время цены на более просторные дома почти не изменились: например, аренда трехкомнатной квартиры во Львове составляет 22 600 грн, а в Ужгороде – 25 100 грн.

Такие изменения подтверждают данные одной из ведущих платформ аренды недвижимости, пишет Oboz.ua. Несмотря на сохранение высокого спроса, в ряде городов заметно снижение арендных цен, что сигнализирует о новой динамике рынка – арендодатели вынуждены адаптироваться к экономической ситуации и растущей осторожности арендаторов.

Наибольшее падение цен зафиксировано в Ивано-Франковске и Хмельницком. В частности, в Ивано-Франковске однокомнатные квартиры подешевели на 7%, и средняя стоимость аренды составляет 13 500 грн в месяц. Цены на "двушки" снизились на 2% - до 16 300 грн. В то же время, трехкомнатное жилье осталось в той же ценовой категории – 16 400 грн, что указывает на стабильный интерес к просторному жилью.

Читайте также: Квартира за все деньги: где аренда 1-комнатной в Украине съедает почти весь доход

Хмельницкий, известный своей относительной доступностью, укрепляет позиции как один из самых дешевых городов для аренды жилья среди областных центров. Здесь аренда однокомнатной квартиры снизилась на 5% – до 10 000 гривен в месяц. Интересно, что двухкомнатные дома подешевели даже больше – на 9% – и стоят столько же, как "однушки". Трехкомнатное жилье удерживает планку в 12 000 гривен, что делает его выгодным вариантом для семей.

В Ровно и Львове спад цен менее ощутим, однако также заметен. В Ровно подешевели лишь однокомнатные квартиры – арендовать их можно в среднем за 11 500 грн в месяц, что на 4% меньше, чем раньше. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры остаются на прежнем уровне – по 12 000 грн.

Во Львове стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 2% - до 17 500 грн. Одновременно двухкомнатные квартиры подорожали на 5%, до 20 900 грн. А цена на трехкомнатное жилье осталась практически неизменной – 22 600 грн. в месяц.

В городах, таких как Ужгород, Луцк, Черновцы и Тернополь, стоимость аренды жилья остается относительно стабильной, хотя каждый населенный пункт имеет свои особенности. Так, Ужгород возглавляет рейтинг самой дорогой аренды однокомнатного жилья — в среднем 18 800 грн в месяц, что даже выше киевских показателей. Двухкомнатное жилье здесь обходится в 20 900 грн., а трехкомнатное – в 25 100 грн. Высокие цены связаны с приграничным расположением города, а также повышенным спросом со стороны студентов и переселенцев.

Читайте также: Жилье по доступной цене: где в Украине можно купить квартиру до 20 тысяч долларов

В Луцке цены остались на прежнем уровне: аренда однокомнатной квартиры – около 14 000 грн., а двухкомнатной – 15 000 грн. По трехкомнатным помещениям данные ограничены.

В Черновцах арендные ставки несколько ниже: однокомнатное жилье обойдется в среднем в 12 500 грн, двухкомнатное – в 14 800 грн, а трехкомнатное – в 16 700 грн в месяц.

Самым выгодным остается Тернополь: аренда "однушки" стоит 10 500 грн, "двушки" – 12 000 грн, а трехкомнатная квартира – 13 000 грн в месяц.

Арендный рынок жилья претерпевает изменения под влиянием нескольких ключевых факторов. Прежде всего, это уменьшение миграционной активности: переселенцы, которые активно искали временное жилье в 2022–2023 годах, или уже закрепились на новом месте, или вернулись ближе к дому – в центральные и восточные области. Кроме того, традиционная сезонная динамика тоже сказывается: зима и весна 2025 года оказались менее активными в плане арендного спроса. Важную роль играет и финансовая сдержанность граждан – все больше украинцев предпочитают более дешевые жилищные варианты.

В итоге можно сказать, что, несмотря на стабильный интерес к аренде в западных регионах, в ряде городов наблюдается заметное снижение цен, особенно на однокомнатные квартиры. Причинами такой тенденции является адаптация рынка к новой экономической ситуации, снижение давления со стороны внутренних переселенцев и более осторожный подход к расходам со стороны арендаторов.

Раньше мы рассказывали, сколько лет украинцам разных профессий нужно работать, чтобы приобрести собственную квартиру в Киеве.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!