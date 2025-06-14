Нерухомість за новими цінами: вартість житла в улюбленій країні українських інвесторів іде вниз

У Польщі зафіксували зниження вартості житла на вторинному ринку. Найбільше ціни просіли в Кракові.

Експерти з аналітичної групи Morizon-Gratka дослідили, як змінювались ціни на квартири у найбільших польських містах на вторинному ринку нерухомості. Про це повідомляє ресурс inPoland.net.pl.

У травні 2025 року вартість житла на вторинному ринку зменшилася в середньому на 2,4% у 11 із 12 найбільших міст Польщі порівняно з аналогічним місяцем 2024 року. Єдиним містом, де ціни дещо зросли, стала Лодзь – тут зафіксували підвищення приблизно на 0,4%.

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Найпомітніше здешевшання відбулося в Кракові: ціни на квартири на вторинному ринку впали на 5,1%. Це означає, що житло площею близько 50 квадратних метрів сьогодні коштує приблизно на 40 тисяч злотих менше –це майже 450 тисяч гривень економії у порівнянні з минулим роком.

Експерти ринку нерухомості зазначають, що навіть невелике зниження цін на квартири, разом із впливом інфляції, можливістю отримання додаткових знижок під час перемовин та покращенням умов іпотечного кредитування, стимулює зростання інтересу з боку потенційних покупців.

Раніше ми розповідали, що сталося з цінами на квартири у Києві та як змінився ринок.

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