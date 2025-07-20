В Украине подорожала аренда жилья: сколько теперь стоит снять "однушку"
В ряде крупных украинских городов собственники повысили цены на аренду однокомнатных квартир, причем лишь в сторону увеличения. За последние полгода стоимость аренды такого жилья выросла на 1-38%.
Наибольший прирост зафиксирован в Одессе, где цены поднялись на 38%, достигнув в среднем 11 000 грн. Аренда квартир в Киеве также существенно выросла в цене. По информации аналитиков одного из ведущих профильных порталов, здесь стоимость поднялась на 14%. Об этом пишет UAportal со ссылкой на OBOZ.UA.
Стоимость аренды однокомнатных квартир в Днепре выросла на 10%. Также наблюдается повышение цен в таких городах:
- Ровно, Ивано-Франковск – на 4%;
- Львов – на 1%.
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Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине.
Согласно данным аналитиков крупного профильного портала, аренда 1-комнатной квартиры в Украине варьируется от 4000 до 19 000 грн. Наиболее доступными цены остаются в Харькове, где аренда такой квартиры составляет около 4000 грн. Среди лидеров также:
- Запорожье – 5000 грн;
- Николаев – 6000 грн;
- Кропивницкий – 7000 грн.
Самая дорогая аренда в Ужгороде, где средняя цена составляет 19000 грн. Также высокие цены фиксируются в:
- в Киеве – 18 300 грн;
- во Львове – 17000 грн.
Раньше мы рассказывали, почему украинцам становится труднее продать квартиры.
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