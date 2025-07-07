В Україні масово здорожчали однокімнатні квартири: які тепер ціни у різних регіонах
У більшості великих українських міст власники підвищили ціни на однокімнатні квартири. Найбільше зростання спостерігається в Рівному, де вартість такого житла за останні пів року піднялася на 17%, до 50 000 доларів.
Згідно з даними одного з провідних профільних порталів, ціни на квартири підвищилися в межах 1-17%. Окрім Рівного, значне подорожчання також відбулося в Одесі та Харкові, де ціни зросли на 14%. Про це пише UAportal з посиланням на OBOZ.UA.
У Сумах і Дніпрі ціни зросли на 10%. Також, у інших містах:
- Києві – на 8%.
- Черкасах – на 7%.
- Чернігові – на 6%.
- Житомирі, Ужгороді – на 5%.
- Івано-Франківську – на 4%.
- Тернополі, Полтаві – на 3%.
- Хмельницькому – на 2%.
- Львові – на 1%.
Ціни зменшилися тільки в двох містах. Зокрема:
- Запоріжжі – на 3%.
- Миколаєві – на 2%.
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Яка зараз ціна на однокімнатні квартири в Україні
Загалом на вторинному ринку однокімнатні квартири в Україні продаються за цінами від 16 000 до 65 000 доларів. Найменші ціни спостерігаються в Херсоні, де середня вартість становить 16 000 доларів. Серед найбільш дорогих міст також:
- Запоріжжя – 17 000 доларів.
- Миколаїв – 20 000 доларів.
- Суми – 22 000 доларів.
- Харків – 22 500 доларів.
У Києві найвищі ціни – в середньому 65 000 доларів, а також:
- У Львові – 64 900 доларів.
- В Ужгороді – 62 800 доларів.
- Чернівцях – 52 900 доларів.
- Рівному – 50 000 доларів.
Раніше ми розповідали, чому українцям стає дедалі важче продати квартири.
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