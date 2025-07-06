Нові правила для житла: Рада готує зміни на ринку нерухомості в Україні

В Україні планують оновити підхід до формування житлової політики, зокрема – знайти рішення для проблеми старого житлового фонду. З цією метою у парламенті зареєстровано урядовий законопроєкт під назвою "Про основні засади житлової політики".

Профільний комітет вже висловив підтримку ініціативі та рекомендував ухвалити її в першому читанні, тож розгляд документа у сесійній залі може відбутися найближчим часом. Законопроєкт під номером 12377 вже зареєстровано у Верховній Раді.

Як зазначається в пояснювальній записці, його мета – закріпити нові підходи та орієнтири для формування сучасної житлової політики в Україні. Передбачається, що ця політика сприятиме створенню умов, за яких кожен українець матиме можливість вирішити своє житлове питання – як через оренду, так і шляхом придбання житла у власність.

У Кабміні наголосили, що чинний Житловий кодекс, розроблений ще в 1983 році й введений у дію з початку 1984-го, більше не відповідає поточному політичному та соціально-економічному устрою держави. Попри те, що в Україні вже давно діє Конституція 1996 року та запроваджено ринкову економіку, старий кодекс, створений за радянських принципів, досі залишається чинним – саме це і спонукає до ухвалення нового закону.

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Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк наголосила, що житлова сфера в Україні стикається з серйозними викликами. Серед основних проблем:

Приблизно 600 тисяч громадян перебувають у черзі на отримання житла, однак не мають жодної реальної перспективи його одержати.

В країні фактично відсутні механізми соціальної оренди та маневреного житлового фонду.

Регулювання орендних відносин у житловому секторі залишається надзвичайно слабким і недосконалим.

Державна підтримка у вигляді іпотечних програм для внутрішньо переміщених осіб є вкрай обмеженою.

Значна частина житлового фонду застаріла і потребує оновлення.

"Ці виклики посилилися через мільйони внутрішньо переміщених осіб і масові руйнування житла внаслідок війни. Ситуація стала надзвичайно напруженою", – зазначила Шуляк.

За словами Шуляк, у проєкті закону, який пропонують до розгляду, закладено основи для запуску "дієвої кредитно-іпотечної системи". Зокрема, йдеться про:

запровадження пільгового іпотечного кредитування;

можливість часткової компенсації вартості житла;

моделі оренди з подальшим викупом;

розвиток механізмів житлового лізингу.

"Цей законопроєкт формує нову базу для мільйонів громадян. Це реформа, яка стосується дому", – підсумувала вона.

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