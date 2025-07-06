Новые правила для жилья: Рада готовит изменения на рынке недвижимости в Украине

В Украине планируют обновить подход к формированию жилищной политики, в частности найти решение для проблемы старого жилищного фонда. С этой целью в парламенте зарегистрирован правительственный законопроект под названием "Об основных принципах жилищной политики".

Профильный комитет уже выразил поддержку инициативе и рекомендовал принять ее в первом чтении, поэтому рассмотрение документа в сессионном зале может состояться в ближайшее время. Законопроект под номером 12377 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Как отмечается в пояснительной записке, его цель – закрепить новые подходы и ориентиры формирования современной жилищной политики в Украине. Предполагается, что эта политика будет способствовать созданию условий, при которых у каждого украинца будет возможность решить свой жилищный вопрос – как через аренду, так и путем приобретения жилья в собственность.

В Кабмине подчеркнули, что действующий Жилищный кодекс, разработанный еще в 1983 году и введенный в действие с начала 1984-го, больше не соответствует текущему политическому и социально-экономическому устройству государства. Несмотря на то, что в Украине уже давно действует Конституция 1996 года и введена рыночная экономика, старый кодекс, созданный по советским принципам, до сих пор остается в силе – именно это и побуждает к принятию нового закона.

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Народная депутат от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк подчеркнула, что жилищная сфера в Украине сталкивается с серьезными вызовами. Среди основных проблем:

Приблизительно 600 тысяч граждан находятся в очереди на получение жилья, однако не имеют никакой реальной перспективы его получить.

В стране фактически отсутствуют механизмы социальной аренды и маневренного жилищного фонда.

Регулирование арендных отношений в жилом секторе остается очень слабым и несовершенным.

Государственная поддержка в виде ипотечных программ для внутренне перемещенных лиц крайне ограничена.

Значительная часть жилищного фонда устарела и нуждается в обновлении.

"Эти вызовы усилились из-за миллионов внутренне перемещенных лиц и массовых разрушений жилья в результате войны. Ситуация стала чрезвычайно напряженной", – отметила Шуляк.

По словам Шуляка, в проекте закона, который предлагают к рассмотрению, заложены основы для запуска "действенной кредитно-ипотечной системы". В частности, речь идет о:

введение льготного ипотечного кредитования;

возможность частичной компенсации стоимости жилья;

модели аренды с последующим выкупом;

развитие устройств жилищного лизинга.

"Этот законопроект формирует новую базу для миллионов граждан. Это реформа, которая касается дома", – подытожила она.

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