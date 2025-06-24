Українці масово вкладають у нерухомість за межами країни: що обирають та скільки це коштує

У 2025 році українці продовжують активно вкладати кошти в закордонну нерухомість. Найбільш популярними напрямками залишаються Туреччина, Польща, Іспанія, Німеччина та Болгарія.

Основний інтерес зосереджений на квартирах у нових житлових комплексах середнього класу. Таке житло купують переважно для особистого проживання, здачі в оренду або з метою оформлення посвідки на проживання. Про це в коментарі ЗМІ повідомила рієлторка Оксана Савула.

Вона зазначила, що серед українців найбільшим попитом користуються європейські країни – завдяки культурній схожості, зрозумілим правовим нормам та високому рівню інфраструктури.

До п’ятірки найпопулярніших напрямків увійшли Туреччина, Польща, Іспанія, Німеччина, Чехія та Болгарія. Також зростає зацікавленість у Греції, Об’єднаних Арабських Еміратах, Албанії та навіть Індонезії. Туреччина впевнено тримає позиції одного з лідерів серед країн, де українці найактивніше купують житло. Лише у 2024 році було придбано понад 1600 об’єктів, і в 2025-му попит залишається стабільно високим.

Головна причина популярності – можливість оформити посвідку на проживання при інвестиції від 200 тисяч доларів. Найбільше угод укладається в Анталії, Аланії та Стамбулі. Середня вартість квартири в цих регіонах коливається в межах від 120 до 250 тисяч доларів, а прибуток від оренди може досягати 7–9% на рік.

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Серед українських інвесторів особливою популярністю користуються квартири у новобудовах, де забудовники часто пропонують житло з уже виконаним ремонтом, обладнаними кухнями та ванними кімнатами ще до завершення будівництва.

Іспанія стабільно тримає другу позицію серед країн, куди українці найчастіше вкладають кошти у нерухомість. За останній рік попит на житло там зріс на 73%.

Українці активно купують як апартаменти, так і вілли, розташовані на узбережжі – зокрема в таких регіонах, як Барселона, Валенсія, Аліканте та Андалусія. У передмістях квартири стартують від 50–70 тисяч доларів, а в центральних частинах міст ціна сягає 160 тисяч. Іспанська нерухомість приваблює не лише комфортом, а й можливістю отримати "золоту візу" при інвестиції понад 500 тисяч євро. Додатковою перевагою є дохід від оренди в туристичний сезон.

Польща зберігає статус одного з основних напрямків для українських покупців завдяки близькому розташуванню, зрозумілим умовам та доступній вартості житла. У 2024 році громадяни України стали найбільш активними іноземними покупцями – було придбано понад мільйон квартир. Найчастіше житло купують у Варшаві, Кракові та Вроцлаві, де середня ціна складає від 60 до 85 тисяч доларів.

Хоча купівля житла в Польщі не дає автоматичного права на проживання, країна приваблює стабільною економікою, активним орендним ринком і простотою оформлення угод. Німеччина вирізняється високим рівнем юридичної захищеності, проте значне податкове навантаження частково стримує інтерес інвесторів.

Чехія стала зручним варіантом для українців, які адаптувалися після 2022 року. Тут стабільна ситуація на ринку й перспективи отримання доходу від оренди. Болгарія вважається більш доступною альтернативою – у Варні та Бургасі вартість житла стартує від 1500 євро за "квадрат". Інтерес також зростає до нових локацій, таких як Греція, ОАЕ, Албанія та Індонезія – тут інвестують переважно заради "золотої візи" або в очікуванні зростання вартості активів.

Українці найчастіше віддають перевагу таким варіантам:

квартири в нових житлових комплексах – популярні в Туреччині, Польщі та Іспанії;

житло на морському узбережжі – як для власного відпочинку, так і для оренди;

вілли та таунхауси – особливо в Іспанії та ОАЕ, що приваблюють як комфортом, так і інвестиційним потенціалом;

комерційна нерухомість – насамперед у Польщі та Німеччині, для ведення бізнесу або здачі в оренду.

Найбільший попит зосереджений на нерухомості середньої цінової категорії. Об’єкти преміум-класу користуються обмеженим інтересом – на житло вартістю понад 300 тисяч доларів припадає лише 5–10% усіх угод.

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