Як продати квартиру в Україні, перебуваючи в Польщі: головне, що варто врахувати

Все більше українців, які через війну чи інші обставини переїхали до Польщі, замислюються над тим, як продати нерухомість, що залишилась в Україні. Добра новина – це цілком можливо, законно і реально, навіть без повернення на батьківщину. Втім, є деякі важливі деталі.

Початковий крок – зібрати повний пакет необхідних документів, зазначає портал InPoland. Якщо хоча б один документ буде втрачено або втратить чинність, це може суттєво ускладнити або призупинити всю процедуру.

Для продажу нерухомості необхідно підготувати такі документи:

Документ, що підтверджує право власності – це може бути договір купівлі-продажу, дарування, судове рішення або свідоцтво про спадщину.

Технічний паспорт із зазначенням загальної площі, кількості кімнат, року зведення тощо.

Папери, що визначають ринкову вартість об’єкта – іноді потрібні для податкових розрахунків або оформлення угоди.

Довідку про відсутність заборгованості за "комуналку" – бажано, щоб квартира була без боргів.

ІПН та паспорт громадянина України.

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Якщо якийсь із документів втрачено, його можна відновити – або через державні реєстри, або за допомогою нотаріально уповноваженої особи.

Продаж квартири через уповноважену особу

Якщо ви не маєте можливості особисто приїхати до України для підписання угоди купівлі-продажу, найзручнішим варіантом стане оформлення нотаріальної довіреності.

Цей документ дозволяє обраному вами представнику – наприклад, родичу, другу або адвокату – діяти від вашого імені. Є два основні способи оформлення:

Через консульство України в Польщі . Це найзручніший варіант. Необхідно звернутися до українського консульства (наприклад, у Кракові, Варшаві чи Гданську) з паспортом, ідентифікаційним кодом та даними особи, якій надається довіреність. Документ складається українською мовою та не потребує апостиля.

. Це найзручніший варіант. Необхідно звернутися до українського консульства (наприклад, у Кракові, Варшаві чи Гданську) з паспортом, ідентифікаційним кодом та даними особи, якій надається довіреність. Документ складається українською мовою та не потребує апостиля. У польського нотаріуса. Якщо відвідати консульство складно, довіреність можна зробити в місцевого нотаріуса. У такому разі документ обов’язково потрібно засвідчити апостилем у МЗС Польщі та перекласти українською через присяжного перекладача. Це займе більше часу і коштуватиме дорожче.

У тексті довіреності обов’язково мають бути чітко прописані повноваження представника: право укладати угоду, отримувати оплату, подавати документи та інше.

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Оформлення угоди: легально та на відстані

Продати квартиру в Україні можна виключно через нотаріуса – це єдина законна форма. Угода оформлюється письмово та обов’язково вноситься до державного реєстру.

Якщо ви перебуваєте в Україні, то підписуєте документи особисто. Якщо знаходитесь у Польщі – це може зробити ваш представник, який має нотаріально завірену довіреність.

Після підписання договору покупець здійснює оплату (готівкою, переказом або через нотаріальний депозит), а нотаріус фіксує нове право власності.

Кошти ви можете отримати:

на особистий рахунок у банку (українському чи польському);

через банківський переказ відповідно до домовленостей із покупцем;

через довірену особу, якщо це прописано в умовах угоди.

Податкові нюанси

Згідно з українським законодавством, прибуток від продажу нерухомості підлягає оподаткуванню.

Ось ключові моменти:

5% – податок на доходи фізичних осіб;

1,5% – військовий збір;

якщо ви були власником менш ніж три роки або маєте кілька об’єктів – сплатити податки доведеться обов’язково;

якщо це ваше єдине житло, яким ви володіли понад три роки – податок не стягується.

Що зробити після продажу

Після завершення угоди варто:

виписатися з проданої квартири;

переконатися, що покупець офіційно зареєстрував нове право власності;

повідомити державні органи про зміну, якщо отримували субсидії чи мали інші зобов’язання.

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