Як продати квартиру в Україні, перебуваючи в Польщі: головне, що варто врахувати
Все більше українців, які через війну чи інші обставини переїхали до Польщі, замислюються над тим, як продати нерухомість, що залишилась в Україні. Добра новина – це цілком можливо, законно і реально, навіть без повернення на батьківщину. Втім, є деякі важливі деталі.
Початковий крок – зібрати повний пакет необхідних документів, зазначає портал InPoland. Якщо хоча б один документ буде втрачено або втратить чинність, це може суттєво ускладнити або призупинити всю процедуру.
Для продажу нерухомості необхідно підготувати такі документи:
- Документ, що підтверджує право власності – це може бути договір купівлі-продажу, дарування, судове рішення або свідоцтво про спадщину.
- Технічний паспорт із зазначенням загальної площі, кількості кімнат, року зведення тощо.
- Папери, що визначають ринкову вартість об’єкта – іноді потрібні для податкових розрахунків або оформлення угоди.
- Довідку про відсутність заборгованості за "комуналку" – бажано, щоб квартира була без боргів.
- ІПН та паспорт громадянина України.
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Якщо якийсь із документів втрачено, його можна відновити – або через державні реєстри, або за допомогою нотаріально уповноваженої особи.
Продаж квартири через уповноважену особу
Якщо ви не маєте можливості особисто приїхати до України для підписання угоди купівлі-продажу, найзручнішим варіантом стане оформлення нотаріальної довіреності.
Цей документ дозволяє обраному вами представнику – наприклад, родичу, другу або адвокату – діяти від вашого імені. Є два основні способи оформлення:
- Через консульство України в Польщі. Це найзручніший варіант. Необхідно звернутися до українського консульства (наприклад, у Кракові, Варшаві чи Гданську) з паспортом, ідентифікаційним кодом та даними особи, якій надається довіреність. Документ складається українською мовою та не потребує апостиля.
- У польського нотаріуса. Якщо відвідати консульство складно, довіреність можна зробити в місцевого нотаріуса. У такому разі документ обов’язково потрібно засвідчити апостилем у МЗС Польщі та перекласти українською через присяжного перекладача. Це займе більше часу і коштуватиме дорожче.
У тексті довіреності обов’язково мають бути чітко прописані повноваження представника: право укладати угоду, отримувати оплату, подавати документи та інше.
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Оформлення угоди: легально та на відстані
Продати квартиру в Україні можна виключно через нотаріуса – це єдина законна форма. Угода оформлюється письмово та обов’язково вноситься до державного реєстру.
Якщо ви перебуваєте в Україні, то підписуєте документи особисто. Якщо знаходитесь у Польщі – це може зробити ваш представник, який має нотаріально завірену довіреність.
Після підписання договору покупець здійснює оплату (готівкою, переказом або через нотаріальний депозит), а нотаріус фіксує нове право власності.
Кошти ви можете отримати:
- на особистий рахунок у банку (українському чи польському);
- через банківський переказ відповідно до домовленостей із покупцем;
- через довірену особу, якщо це прописано в умовах угоди.
Податкові нюанси
Згідно з українським законодавством, прибуток від продажу нерухомості підлягає оподаткуванню.
Ось ключові моменти:
- 5% – податок на доходи фізичних осіб;
- 1,5% – військовий збір;
- якщо ви були власником менш ніж три роки або маєте кілька об’єктів – сплатити податки доведеться обов’язково;
- якщо це ваше єдине житло, яким ви володіли понад три роки – податок не стягується.
Що зробити після продажу
Після завершення угоди варто:
- виписатися з проданої квартири;
- переконатися, що покупець офіційно зареєстрував нове право власності;
- повідомити державні органи про зміну, якщо отримували субсидії чи мали інші зобов’язання.
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