Квартири дорожчають на очах: де в Україні злетіли ціни на 'двушки'

У першому кварталі 2025 року в Україні зафіксовано суттєве зростання цін на житло порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найпомітніше подорожчали двокімнатні квартири на ринку новобудов.

Про це свідчать дані, оприлюднені Державною службою статистики. Згідно з інформацією, вартість квартир на первинному ринку зросла в середньому на 14,8%, тоді як на вторинному ринку житла – на 9,3%.

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Згідно з даними, на первинному ринку найбільше зросли в ціні двокімнатні квартири – їхня вартість піднялася на 15,1%. Однокімнатні та трикімнатні квартири подорожчали на однаковий відсоток – по 14,4%.

Щодо вторинного ринку, то тут також зафіксовано зростання цін, але менш значне. Найбільше подорожчали "двушки" – на 9,7%, трикімнатні житлові об’єкти зросли на 9,4%, а однокімнатні – на рівні 9%.

Раніше ми розповідали, що сталося з цінами на квартири в Києві та як змінився ринок.

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