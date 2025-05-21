Квартиры дорожают на глазах: где в Украине взлетели цены на 'двушки'

В первом квартале 2025 года в Украине зафиксирован существенный рост цен на жилье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственной службой статистики. Согласно информации, стоимость квартир на первичном рынке выросла в среднем на 14,8%, тогда как на вторичном рынке жилья – на 9,3%.

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Согласно данным, на первичном рынке больше выросли в цене двухкомнатные квартиры – их стоимость поднялась на 15,1%. Однокомнатные и трехкомнатные квартиры подорожали на одинаковый процент – по 14,4%.

Что касается вторичного рынка, то здесь также зафиксирован рост цен, но менее значительный.

Раньше мы рассказывали, что произошло с ценами на квартиры в Киеве и как изменился рынок.

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