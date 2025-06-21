Как продать квартиру в Украине, находясь в Польше: главное, что стоит учесть

Все больше украинцев, которые из-за войны или других обстоятельств переехали в Польшу, задумываются над тем, как продать недвижимость, которая осталась в Украине. Добрая новость – это вполне возможно, законно и реально, даже без возвращения на родину. Впрочем, есть некоторые важные детали.

Первоначальный шаг – собрать полный пакет необходимых документов, отмечает портал InPoland. Если хотя бы один документ будет потерян или утратит силу, это может существенно усложнить или приостановить всю процедуру.

Для продажи недвижимости необходимо подготовить следующие документы:

Документ, подтверждающий право собственности – это может быть договор купли-продажи, дарения, судебное решение или свидетельство о наследстве.

Технический паспорт с указанием общей площади, количества комнат, года постройки и т.д.

Бумаги, определяющие рыночную стоимость объекта, иногда нужны для налоговых расчетов или оформления сделки.

Справка об отсутствии задолженности за "коммуналку" – желательно, чтобы квартира была без долгов.

ИНН и паспорт гражданина Украины.

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Если один из документов потерян, его можно восстановить – либо через государственные реестры, либо посредством нотариально уполномоченного лица.

Продажа квартиры через уполномоченное лицо

Если у вас нет возможности лично приехать в Украину для подписания соглашения купли-продажи, самым удобным вариантом станет оформление нотариальной доверенности.

Этот документ позволяет избранному вами представителю – например, родственнику, другу или адвокату – действовать от вашего имени. Есть два основных способа оформления:

Через консульство Украины в Польше . Это самый удобный вариант. Необходимо обратиться в украинское консульство (например, в Кракове, Варшаве или Гданьске) с паспортом, идентификационным кодом и данными лица, которому предоставляется доверенность. Документ составляется на украинском языке и не нуждается в апостиле.

. Это самый удобный вариант. Необходимо обратиться в украинское консульство (например, в Кракове, Варшаве или Гданьске) с паспортом, идентификационным кодом и данными лица, которому предоставляется доверенность. Документ составляется на украинском языке и не нуждается в апостиле. У польского нотариуса. Если посетить консульство сложно, то доверенность можно сделать у местного нотариуса. В таком случае документ обязательно нужно засвидетельствовать апостилем в МИД Польши и перевести на украинский через присяжного переводчика. Это займет больше времени и обойдется дороже.

В тексте доверенности обязательно должны быть четко прописаны полномочия представителя: право заключать соглашение, получать оплату, представлять документы и прочее.

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Оформление сделки: легально и на расстоянии

Продать квартиру в Украине можно только через нотариуса – это единственная законная форма. Соглашение оформляется в письменном виде и обязательно вносится в государственный реестр.

Если вы находитесь в Украине, подписываете документы лично. Если вы находитесь в Польше – это может сделать ваш представитель, имеющий нотариально заверенную доверенность.

После подписания договора покупатель производит оплату (наличными, переводом или через нотариальный депозит), а нотариус фиксирует новое право собственности.

Средства вы можете получить:

на личный счет в банке (украинском или польском);

через банковский перевод в соответствии с договоренностями с покупателем;

через доверенное лицо, если это прописано в условиях соглашения.

Налоговые нюансы

Согласно украинскому законодательству, прибыль от продажи недвижимости подлежит налогообложению.

Вот ключевые моменты:

5% – налог на доходы физических лиц;

1,5% – военный сбор;

если вы были владельцем менее трех лет или имеете несколько объектов – уплатить налоги придется обязательно;

если это ваше единственное жилье, которым вы владели более трех лет – налог не взимается.

Что сделать после продажи

После завершения сделки следует:

выписаться из проданной квартиры;

убедиться, что покупатель официально зарегистрировал новое право собственности;

уведомить государственные органы об изменении, если получали субсидии или имели другие обязательства.

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