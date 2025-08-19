Безкоштовне медобстеження після 40 років: в Україні які зміни вступлять у дію з 2026-го

В Україні з 1 січня 2026 року стартує національна програма щорічного безкоштовного медичного обстеження для громадян віком від 40 років.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час презентації "Програми дій уряду", пише УНІАН.

"Нам важливо перейти до профілактичного підходу – регулярний чекап дозволить планувати медичну роботу ефективніше та системно. Ми запланували його впровадження з 2026 року", – зазначила вона.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що програма щорічних безоплатних обстежень для людей від 40 років включатиме діагностику серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та психічних розладів – основних причин передчасної смерті та втрати працездатності.

За словами міністра, повну вартість чекапу покриватиме держава, а громадяни зможуть проходити обстеження у будь-якому медичному закладі – державному, комунальному або приватному.

